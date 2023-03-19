新华社北京3月19日电 又有一些国家领导人陆续通过致电致函等方式，热烈祝贺习近平当选中华人民共和国主席。

菲律宾总统马科斯表示，我再次向您致以最热烈祝贺。您在增进中国人民繁荣与福祉方面展现了真正非凡的领导力。菲律宾珍视同中国的关系，期待未来继续强化菲中关系，实现互利共赢和地区和平、稳定和繁荣。

以色列总统赫尔佐格表示，在您领导下，中国取得巨大发展，相信中国一定会继续繁荣发展。以中都是古老文明，以中关系强劲有力，以方致力于深化以中伙伴关系。

马耳他总统维拉表示，马中两国始终坚持相互尊重、相互理解，马方期待同中方一道推动马中合作不断取得新进展。

克罗地亚总统米拉诺维奇表示，祝您履职取得更多成就。相信您将为实现中国全面繁荣和增进中国人民福祉继续不懈努力。我愿同您继续努力深化两国关系。

澳大利亚总督赫尔利表示，保持澳中关系稳定发展将使两国受益，并促进地区和世界和平与安全，我期待同您共同努力，继续发展澳中全面战略伙伴关系。

乌克兰总统泽连斯基表示，乌方高度重视乌中传统友好关系。我坚信，在您领导下，中国将为加强世界安全架构、巩固以联合国宪章宗旨和原则为基础的世界秩序作出重大贡献。祝您在治国理政这一伟大事业上取得新的卓越成就。

泰国总理巴育表示，中国人民对您推动中国内外发展成就衷心拥护、坚定支持。您提出的全球发展倡议和全球安全倡议为构建更加和平、稳定、繁荣的世界带来希望。您的卓越领导力令国际社会钦佩。泰方愿同中方密切协作，携手构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的泰中命运共同体。

向习近平主席致贺的还有：挪威国王哈拉尔五世、东帝汶总统奥尔塔、南苏丹总统基尔、马里总统戈伊塔、佛得角总统内韦斯、格鲁吉亚总统祖拉比什维利、厄瓜多尔总统拉索、哥斯达黎加总统查韦斯、多米尼克总统萨瓦林、斯洛伐克总统恰普托娃、阿尔巴尼亚总统贝加伊、巴哈马总督史密斯、格林纳达总督拉格雷纳德、科威特首相艾哈迈德、塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达、圣多美和普林西比总理特罗瓦达、毛里求斯总理贾格纳特、巴哈马总理戴维斯、特立尼达和多巴哥总理罗利、巴布亚新几内亚总理马拉佩、所罗门群岛总理索加瓦雷、日本公明党党首山口那津男、日本自民党国土强韧化推进本部长二阶俊博、佛得角非洲独立党主席塞梅多、俄罗斯统一俄罗斯党最高委员会主席格雷兹洛夫、哈萨克斯坦“阿玛纳特”党主席科沙诺夫、格鲁吉亚“欧洲社会主义者”党主席尹贾、波黑独立社会民主人士联盟主席多迪克、世界经济论坛执行主席施瓦布。

一些外国领导人分别通过致电致函等方式，向十四届全国人大一次会议和全国政协十四届一次会议产生的其他新一届领导人表示祝贺。

一、向国务院总理李强致贺的有：厄瓜多尔总统拉索、斯里兰卡总理古纳瓦德纳、尼泊尔总理普拉昌达、东帝汶总理鲁瓦克、叙利亚总理阿尔努斯、圣多美和普林西比总理特罗瓦达、莫桑比克总理马莱阿内、尼日尔总理乌胡穆杜、吉布提总理卡米勒、古巴总理马雷罗、巴哈马总理戴维斯、特立尼达和多巴哥总理罗利、俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫、白俄罗斯总理戈洛夫琴科、阿塞拜疆总理阿萨多夫、摩尔多瓦总理雷切安、保加利亚总理多内夫、挪威首相斯特勒、芬兰总理马林、克罗地亚总理普连科维奇、捷克总理菲亚拉、瓦努阿图总理卡尔萨考、汤加首相胡阿卡瓦梅利库、所罗门群岛总理索加瓦雷、巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼，新加坡副总理兼财政部长黄循财、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤，世界经济论坛执行主席施瓦布。

二、向全国人大常委会委员长赵乐际致贺的有：叙利亚议长萨巴格、刚果（布）国民议会议长姆武巴、马达加斯加参议长拉扎菲马海法、乌干达议长阿蒙、利比里亚众议院议长钱伯斯、墨西哥参议长阿门塔，哥伦比亚国会主席兼参议长巴雷拉斯、众议长拉塞罗，萨尔瓦多立法大会主席埃内斯托·卡斯特罗、巴哈马众议长德沃、多米尼克议长伊萨克、牙买加众议长达尔林普尔-菲利伯特，白俄罗斯国民会议共和国院主席科恰诺娃、代表院主席安德烈琴科，土库曼斯坦国民会议主席马梅多娃、格鲁吉亚议长帕普阿什维利、摩尔多瓦议长格罗苏、瓦努阿图议长西米恩、新加坡国务资政兼国家安全统筹部长张志贤。

三、向全国政协主席王沪宁致贺的有：越南祖国阵线中央委员会主席杜文战、老挝建国阵线中央主席辛拉冯、叙利亚议长萨巴格、马达加斯加参议长拉扎菲马海法、利比里亚众议院议长钱伯斯、巴哈马参议长阿德利、牙买加参议长塔瓦雷斯-芬森。

四、向国家副主席韩正致贺的有：老挝国家副主席本通、国家副主席巴妮、尼泊尔副总统普恩，乌干达副总统阿卢波、利比里亚副总统泰勒，新加坡副总理兼财政部长黄循财、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤。

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