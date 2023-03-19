新华社莫斯科3月19日电 专访：“俄罗斯人民对习近平主席怀有崇高敬意”——访俄中友协第一副主席库利科娃

新华社记者耿鹏宇

俄中友协第一副主席、“友谊勋章”获得者加林娜·库利科娃日前在莫斯科接受新华社记者专访时说，俄罗斯人民热切盼望老朋友习近平主席再次访问俄罗斯。她说，此次访问凸显俄中两国对双边关系的高度重视，将推动两国进一步加强各领域务实合作。

谈到习近平主席将再次访俄，已是耄耋之年的库利科娃眼里流露着欣喜。库利科娃说，2013年，习近平当选国家主席后，将俄罗斯作为首个进行国事访问的国家。访问期间，习近平主席在莫斯科国际关系学院发表重要演讲，阐述构建人类命运共同体理念和建立新型国际关系的主张，展现了新时代中国特色大国外交的风范，给俄罗斯社会各界留下深刻印象。库利科娃表示，她将向俄罗斯人民不断宣介习近平主席提出的“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念，因为上述倡议和理念为世界各国人民带来切实福祉。

库利科娃表示，她非常崇敬习近平主席，习近平主席的勇气、毅力、谦逊和决心给她留下深刻印象。“他是一个热爱人民，为人民幸福而努力的领导人。”在日前举行的十四届全国人大一次会议第三次全体会议上，习近平全票当选国家主席、中央军委主席，“这充分体现他得到人民信任、受到人民尊重”。

“俄罗斯人民对习近平主席怀有崇高敬意。”库利科娃表示，根据近期的一份社会调查，俄罗斯民众普遍认为中国是好朋友，这离不开两国元首的战略引领。在各种场合，习近平主席总是会关注那些为两国关系发展作出重要贡献的人。她认为，习近平再次当选国家主席后仍然选择俄罗斯作为第一个进行国事访问的国家，凸显俄中新时代全面战略协作伙伴关系的重要性。

库利科娃16岁考入莫斯科国际关系学院学习中文，自此与中国结下不解之缘。她曾多次到访中国并在中国工作生活。库利科娃说，中国取得的全方位发展成就为俄中合作提供了新机遇。两国合作拥有坚实的政治基础，产业互补性强，去年双边贸易额已接近2000亿美元。双方可以在能源、农业、林业、旅游业、科技等领域加强合作，进一步挖掘地区间合作潜力，将俄远东开发和中国东北振兴战略有机结合。

库利科娃说，俄中两国相互信任、相互尊重，在涉及彼此核心利益的问题上相互支持，致力于推动建立更加公正合理的国际秩序。两国肩并肩加强合作、背靠背相互支持，俄中永做山水相连的好邻居、守望相助的好朋友、精诚合作的好伙伴的理念深入人心，代代相传，“相信习近平主席此访将推动两国进一步深化新时代全面战略协作伙伴关系”。

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