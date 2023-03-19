图片为会议现场。人民网记者 章念生摄

人民网马累3月17日电 （记者章念生）中国公民在马尔代夫安全问题联席会议机制第四次会议3月16日在马尔代夫首都马累举行。会议由中国驻马尔代夫使馆与马尔代夫外交部共同举办。中国驻马尔代夫大使王立新、马外交国务部长卡利尔、旅游部国务部长拉希德、卫生部副部长索菲亚以及来自移民局、警察总署、海岸警卫队、机场公司等有关政府机构官员、旅游从业人员和中资企业代表、领事志愿者等数十人参加。

王立新在致辞中表示，中马是友好近邻。建交50年来，中马关系保持健康稳步发展良好势头。旅游合作是中马关系的重要组成部分，疫情前中国曾连续多年蝉联马最大外国游客来源国，不仅极大促进了马旅游业和经济发展，也深化了两国人民友谊。为确保双方旅游合作顺利进行，2014年9月习近平主席访马期间，双方决定成立中国游客在马安全问题联席会议机制，已举办3次会议，为确保中国公民在马安全发挥了重要作用。中方对马方一直以来给予的大力支持与配合表示感谢。目前，中国来马游客人数呈恢复性增长态势。中方愿同马各有关方面共同努力，在此前良好工作基础上，进一步完善中国公民安全问题联络员机制、提高针对中国公民的服务水平、优化急救措施和应急处置预案，同时加强信息共享和协调联动，不断提升中国公民在马安全保障水平，确保中马旅游合作持续深入发展，推动两国面向未来的全面友好合作伙伴关系不断迈上新台阶。

马外交国务部长卡利尔、旅游国务部长拉希德分别致辞并表示，疫情前中国曾是马最大游客来源国，最高年份达30万人次，对马旅游业及经济社会发展发挥了重要作用。马政府始终高度重视中国公民在马安全问题，愿协调各部门与相关机构同中方保持密切沟通与合作，进一步完善中国公民在马安全联席会议机制，积极采取更多有效措施，切实做好在马中国公民安全保障工作。

与会代表就当前在马中国公民安全形势、潜在风险和应对举措进行了深入交流和讨论，形成进一步加强在马中国公民安全工作的重要共识和具体举措。各方均表示将全力配合机制工作，各司其职，为做好中国公民安全工作发挥应有作用。

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