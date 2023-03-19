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我赴黎维和部队举办文化交流活动

2023年03月19日14:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网大马士革3月19日电 （记者薛丹 通讯员张哲、王魁）当地时间3月17日，中国第21批赴黎巴嫩维和部队在中国营举办“中国文化节”文化交流活动。联合国驻黎巴嫩临时部队副司令，中国驻黎巴嫩大使馆武官，30余个国家的维和人员，当地政府官员、市民，黎巴嫩大学师生和华侨华人共计500余人共同参加。

下午4时许，我维和部队官兵身穿汉服、旗袍等传统服饰，现场展示了古筝、竹笛、书法、绘画、茶艺等传统文化，吸引了观众们纷纷参与体验。夜幕降临后，“仲春之夜”文艺晚会在独具中国传统特色的威风锣鼓表演《盛世欢歌》中拉开序幕。晚会上，高雅柔美的古典舞、优美动听的古琴曲、刚柔并济的中国功夫、灵动飘逸的汉字书写博得观众阵阵喝彩。此外，加纳营的精彩舞蹈表演、黎巴嫩学生的深情中文演唱也为晚会增添了靓丽的色彩。

第21批赴黎维和部队指挥长严小亮介绍表示，走出国门，每一名中国人都是国家形象的代言人，维和官兵们不仅要完成好任务，更要传播好中国文化，让“中国名牌”树得更牢、“中国声音”传播更远，也让维和友军和黎巴嫩人民更加了解中国。

(责编：于洋、杨牧)

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