人民网柏林3月18日电 （记者刘仲华）3月17日，中国香港特别行政区青年、中国联合国协会理事杨政龙在联合国人权理事会第52届会议上发言，表示对香港长期稳定发展充满信心。

杨政龙表示，香港是一个独特而充满活力的城市，“一国两制”方针允许香港享有高度自治。作为中国的一部分，香港也是东西方之间的桥梁。香港可以从中国的巨大市场中受益，同时保留独特的身份、文化和法律体系。

杨政龙表示，实施香港国安法确保了香港的稳定和安全，为香港的经济发展提供了肥沃土壤。有传言说许多外国公司因为香港国安法离开了香港，事实当然不是这样。事实是，香港仍然在蓬勃发展，成为全球第五最具竞争力城市。香港以其全球视野和充满活力的公民社会而闻名。在这里，年轻人可以自由追求梦想。香港是通往粤港澳大湾区的门户，这里是世界上经济发展最快的地区之一。

杨政龙表示，今年3月初，香港政府取消了强制戴口罩的规定，这意味着香港完全恢复正常。我们有信心香港将会保持长期稳定发展。我们致力于与全球伙伴合作，促进青年发展，为所有人创造更美好的未来。

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