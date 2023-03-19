新华社曼谷3月18日电（记者王亚光）泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才日前接受新华社记者采访时表示，硅谷银行关闭事件暴露美国银行业存在的风险，间接影响不可低估。若不能及时有效解决，其影响范围将不断扩大，可能引发系统性风险。

蔡伟才认为，尽管硅谷银行在业务规划以及内部管理等方面存在问题，但引发此次危机的外部原因在于美联储为抑制通胀持续激进加息，导致硅谷银行持有的债券等金融资产价格不断下跌，出现巨额账面损失。

他说，美联储激进加息对银行利润造成的挤压是普遍问题，虽然目前来看硅谷银行事件导致全球金融危机的可能性较小，但其间接影响不可低估。

“主要是投资者信心受损。”他说，虽然美国政府试图安抚投资者，但该事件暴露出美银行业存在的风险。根本问题如果无法及时有效地解决，可能引发系统性风险。如何恢复投资者信心、检讨相关金融政策、健全银行业监管条规，是美国当局需要认真思考的问题。

蔡伟才表示，硅谷银行事件说明美联储激进加息的后遗症和对美国经济的反噬作用正在逐步显现，美联储应慎重考虑其未来政策的制定和实施。此外，该事件也为初创企业敲响警钟，提醒其发展业务必须加强风险管控能力，设定有效的风险防控机制。

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