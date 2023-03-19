新华社布拉迪斯拉发3月18日电 专访：在中国的经历让我的作品刻上了中国印记——访斯洛伐克设计师奥雷尔·法布里

新华社记者王丽丽

日前，中国驻斯洛伐克大使馆在斯首都布拉迪斯拉发举办了斯洛伐克建筑设计师奥雷尔·法布里的绘画作品展。观众惊奇地发现，这位西方设计师展览中的20幅展品，蕴含着中国传统水墨画的意境。

在中国工作生活了12年的法布里日前在接受新华社记者专访时说：“中国深厚的文化让我耳濡目染，在中国的经历让我的作品刻上了中国印记。”

在画展开幕式上，中国驻斯洛伐克大使孙立杰称赞法布里掌握了将西式素描手法与中国传统水墨画美学相结合的高超技艺，演绎了不同绘画技巧和建筑风格的相互补充。

法布里曾在中国两所院校教授设计课。2008年世界金融危机后，他来到北京服装学院莱佛士国际专修学院工作。两年后，他又在宁波诺丁汉大学教授建筑设计10年之久，直至2022年回到斯洛伐克。

法布里回忆说，刚到中国时，自己对中国和中国文化几乎一无所知，但北京这座古老和现代完美融合的城市给他留下了深刻印象。利用业余时间，法布里去了中国很多地方旅行。随着他对中国的了解逐步加深，中国文化的影响力也在他的作品中日渐显现。

“从北京紫禁城、颐和园、圆明园、天坛、雍和宫以及宁波天一阁，到小胡同、老树枝与石头，”法布里说，“我在作品中描绘的是中国传统建筑和自然风光，我的风格也‘梦幻般’地受到中国传统山水画的影响。”

在中国的生活经历不仅影响了法布里的绘画风格，也激发了他的设计灵感。他举例说，自己曾在南京市一座公园内看到一个兰花架子，他从中受到启发，设计了一座拥有众多开放空间、可种植大量绿植的建筑，“那时，这样的设计还是相当超前的”。

法布里表示，东西方之间积极的文化交流不仅重要，而且很有必要。他说：“在中国的经历使我意识到，如果一件事和我所习惯的不一样，那并不意味着它就是错的。相互交流、理解、学习，这正是东西方不同文化间的应有之义。”

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