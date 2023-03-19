新华社东京3月18日电新闻分析：日韩分歧缘何难“修复”

新华社记者姜俏梅 郭丹

韩国总统尹锡悦近日对日本进行了为期两天的访问，与日本首相岸田文雄举行了会谈。双方决定让因强征劳工等问题受损的两国关系“恢复正常”，并重启两国首脑定期互访的“穿梭外交”。

韩方以在强征劳工问题上让步的方式改善两国关系，在韩国国内引发民意强烈反弹。分析人士指出，日韩关系改善很大程度上受到美国操纵，服务于美国战略利益。两国间悬而未决的问题依旧很多，分歧难以弥合。

日韩关系近年来进入“战后最糟糕”时期，最主要症结是日本强征劳工受害者赔偿问题。本月6日，韩国政府发表有关二战期间日本强征劳工受害者赔偿问题的解决方案，为访日扫除障碍。16日，岸田文雄与尹锡悦在首相官邸举行会谈并共同会见记者。两人在会谈中就重启双边首脑会晤以及安全、经济对话等达成一致。

然而，由韩国行政安全部下属财团筹措资金、替被告日本企业代付赔偿金的劳工索赔问题解决方案在韩国国内引发强烈不满。盖洛普韩国公司一项调查显示，近六成韩国民众因该方案没有日本道歉和赔偿而表示反对。

连日来，韩国多个市民团体举行抗议集会，斥责尹锡悦政府“屈辱”“卖国”。韩国最大在野党共同民主党党首李在明称上述解决方案是对强征劳工受害者的“二次加害”，是“韩国外交史上的耻辱和污点”。尹锡悦赴日当天，韩国大学生在首尔总统府前举行集会，表示“不需要代替赔偿的钱”，称这是“对青年的侮辱”。

除了强征劳工问题，日韩之间还有“慰安妇”问题和领土争议等其他一系列悬而未决的难题。韩国朴槿惠政府曾于2015年12月与日方就补偿“慰安妇”受害者方案达成协议，日方同意向韩国政府主导的“和解与治愈基金会”出资10亿日元，却称其出资性质不是“国家赔偿”，协议遭到韩国国内广泛批评反对，文在寅政府上台后解散了该基金会。

有分析认为，在此次日韩修复关系的过程中，美国推动起到重要作用。美国希望拉拢日本和韩国，强化三方在军事、经济等方面的合作，为其“印太战略”服务。

有日本学者认为，美国操弄下的日韩“走近”得不到民意支持，双方矛盾分歧无法从根本上弥合，双边关系发展并非坦途。（参与记者：陆睿、孙一然）

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