新华社东京3月18日电 通讯：“谈起大熊猫，大家有说不完的话”——“熊猫友好交流之夜”活动在东京举行

新华社记者郭丹 杨光

一张张可爱的大熊猫照片，一个个憨萌的大熊猫玩偶，一枚枚戴在胸前的大熊猫胸针……17日晚，日本东京新大谷饭店里人头攒动，氛围温暖而热烈。

当天，由中国驻日本大使馆主办的“熊猫友好交流之夜”活动在此举行。东京都知事小池百合子、上野动物园园长福田丰、日本熊猫保护协会会长土居利光、大熊猫摄影师高氏贵博等嘉宾，以及230余名喜爱大熊猫并活跃在中日友好交流一线的人士聚集一堂，共叙对大熊猫的喜爱和中日友好交流往事。

“小时候和家人一起排长队看大熊猫的情景至今难忘”“当年日本还举办了与大熊猫相关的作文比赛，我参加了比赛还获了奖”……交流会正式开始前，现场播放的一部关于中日大熊猫保护研究合作等内容的纪录片勾起与会者回忆。

中国驻日本大使馆临时代办杨宇在交流会上发表致辞时表示，大熊猫不仅是中日友好使者，也是世界和平的象征。“我们愿同包括日本在内的世界各国一道，努力把赖以生存的地球建设成名副其实的和平家园。”

2017年9月，小池百合子在东京召开记者会，公布上野动物园当年6月出生的雌性大熊猫幼崽名字为“香香”。这个美丽又朗朗上口的名字让“香香”更受欢迎，成为上野动物园当之无愧的大明星。今年2月，在日本生活了5年的“香香”回到中国。

福田丰向参加“熊猫友好交流之夜”活动的大熊猫迷们介绍了“香香”在中国一切安好的近况。小池百合子则说：“期待‘香香’在中国健康成长，成为了不起的母亲。”

活动上，与会者围着高氏贵博拍摄的大熊猫照片热烈交流。这位摄影师告诉记者，他已办好护照，准备和大熊猫迷们组团去中国看“香香”。即将前往中国留学的日本艺人小岛琉璃子说：“我能感受到大家对大熊猫浓浓的爱，希望能尽早去中国看大熊猫，也希望能向日本民众更多地介绍真实的中国。”上野观光联盟名誉会长二木忠男表示：“希望‘香香’在中国尽快找到‘帅哥’，早日带着宝宝再回上野动物园看看。”

东京大学特任研究员荒木达雄戴着大熊猫口罩、大熊猫领带，拿着大熊猫玩偶来到会场。“通过大熊猫，我更好地向大家介绍中国文化，让大家感受中国魅力。”

从大熊猫到中日友好交流往事，与会者谈得热烈而愉快。长期活跃在中日友好交流一线的日本东洋学园大学教授朱建荣说：“谈起大熊猫，大家有说不完的话。中日友好需要更多这样的交流活动。”

(责编：于洋、徐祥丽)