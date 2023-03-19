新华社首尔3月18日电（记者陆睿）韩国多个市民团体18日在首尔市中心举行大规模集会，要求韩国政府撤回对二战期间日本强征劳工受害者实行“第三方代赔”的方案。

韩国“韩日历史正义和平行动”等市民团体18日下午在首尔广场举行抗议集会，数千名集会者手持写有“强征劳工屈辱解决方案无效”“谴责亡国的韩日首脑会谈”等标语，要求政府撤回赔偿解决方案，敦促日本道歉并给予赔偿。现场还举行了支持撤回“第三方代赔”方案的签名活动。

集会者高喊“实现历史正义和平”“日本要谢罪赔偿”等口号，从首尔广场一路行进至日本驻韩国大使馆前。多个在野党的党首也参加了当天的集会。最大在野党共同民主党党首李在明在集会上批评尹锡悦政府的对日外交，称其采取“迎合日本”的“屈辱态度”。

6日，韩国政府发表有关二战期间日本强征劳工受害者赔偿问题的解决方案，决定由韩国行政安全部下属财团筹措资金，替被告日本企业代付赔偿金。韩国在野党、受害劳工及家属、市民团体等多方表示强烈反对，称该方案“屈辱”“卖国”。16日，日本首相岸田文雄在东京与到访的韩国总统尹锡悦举行会谈，双方决定让因强征劳工问题等历史问题受损的两国关系“恢复正常”。

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