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厄瓜多尔西南部地震已致13人死亡

2023年03月19日09:57 | 来源：新华网
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　　新华社基多3月18日电（记者席玥 朱婉君）厄瓜多尔国家风险管理秘书处18日发布公告说，当天在西南部瓜亚斯省沿海地区发生的6.5级地震已造成13人死亡、100余人受伤，中西南部多地有房屋倒塌或受损。

　　公告说，截至目前，埃尔奥罗省多处房屋倒塌造成11人死亡，阿苏艾省报告有2人死亡。多地受伤人员正在送往医院救治，伤亡人数还在上升。此外，瓜亚斯、阿苏艾、埃尔奥罗、玻利瓦尔等省有数十座房屋倒塌或受损，多处发生山体滑坡导致路段暂时中断。

　　地震发生后，厄瓜多尔总统拉索在瓜亚斯省首府瓜亚基尔启动全国紧急行动委员会，以评估地震造成的影响并采取相应措施。

　　目前，厄瓜多尔机场、港口等基础设施正常运转，暂未受到地震影响。

　　据厄瓜多尔地球物理研究所消息，这次地震发生在当地时间18日12时12分（北京时间19日1时12分），震中位于瓜亚斯省巴劳市以西约29公里处，震源深度44公里。随后，震中附近又发生多次轻微余震。厄首都基多、瓜亚基尔及多个省份均有震感，厄相关部门已排除地震引发海啸的可能性。

(责编：于洋、徐祥丽)

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