新华社北京3月18日电 题：成熟坚韧的中俄关系

新华社记者杨德洪

应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。在两国元首战略引领下，中俄深化睦邻友好合作，两国新时代全面战略协作伙伴关系成熟坚韧、稳如泰山，树立了新型大国关系的新范式。中俄关系持续健康稳定发展，不仅有利于双方，也将为世界注入更多稳定性。

中俄关系的成熟坚韧靠的是顶层设计和战略引领。元首交往是中俄关系的指南针和定盘星。在中俄两国元首亲自擘画、战略引领下，中俄关系走出了一条大国战略互信、邻里友好的相处之道，给两国人民带来了实实在在的好处，也为促进世界发展与进步发挥了建设性作用。多年来，通过互访、在重要多边场合举行双边会晤、视频会晤、通话、互致信函等方式，两国元首频繁互动，深入交流治国理政经验，共同规划推进双边关系发展和各领域务实合作。中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，在两国元首引领下，中俄关系焕发勃勃生机，不断彰显出强大的内生动力。

中俄关系的成熟坚韧建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上。百年未有之大变局下，大国交往是搞封闭排他的集团政治，还是坦坦荡荡的君子之交? 中俄给出了答案，中俄关系既不对世界上任何国家构成威胁，也不受任何第三方的干扰和挑拨，树立了新型国际关系的典范。这样的选择符合两国各自和共同利益，顺应和平与发展的时代主题，符合世界多极化和国际关系民主化的时代潮流。俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫说，任何对我们不怀好意、想要离间我们友谊的人，都不会得逞。

中俄关系的成熟坚韧为变乱交织的世界注入更多稳定性。面对个别国家重拾冷战思维，制造“民主对抗威权”的伪命题，中俄同各国一道，坚定不移推进世界多极化和国际关系民主化，坚定不移反对霸权、抵制新冷战。作为安理会常任理事国，中俄两国在国际事务中密切协调配合，坚定捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，维护真正的多边主义。两国在涉及彼此核心利益问题上加大相互支持，在上海合作组织、亚信、金砖国家等多边框架内协调合作，维护本地区安全利益，维护广大发展中国家和新兴市场国家共同利益。中国传媒大学国际关系研究所杨勉教授表示，无论从国际社会还是双边关系的角度来看，中俄保持稳定的友好关系有利于两国和世界的长远发展。

中俄关系的成熟坚韧在持续深化的交流合作中得到体现。两国经贸、投资、能源、科技、人文、地方等各领域合作全面深入发展。“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接，造福欧亚大陆人民。2022年，中俄双边贸易额创历史新高，中国连续13年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。国之交在于民相亲。建交74年来，两国人民携手前行，共创未来，共享发展成果，双方友好的社会民意基础更加稳固。“国家年”“旅游年”“媒体交流年”“地方合作交流年”“科技创新年”“体育交流年”等系列主题年活动让中俄友谊历久弥新。

在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系必将在更高水平上不断前行。成熟坚韧的中俄关系将有力促进欧亚大陆的团结发展繁荣，汇聚共同维护国际关系准则、加强互利合作的力量，为纷繁复杂的国际形势注入强大正能量，为构建人类命运共同体作出新贡献。

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