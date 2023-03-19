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“帮助非洲国家筑牢公共卫生防线”

本报记者  崔  琦  王骁波
2023年03月19日04:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国是推动世界经济增长的重要引擎。随着疫情防控措施的优化调整，中国经济增长的内生动力不断积聚增强，将为世界经济复苏作出更大贡献。”马达加斯加驻华大使罗班松日前在接受本报记者采访时表示。

　　罗班松表示，中国始终坚持人民至上、生命至上，是世界主要大国中新冠肺炎发病率最低、死亡人数最少的国家。“疫情防控期间，中国实施全民免费接种疫苗，开展大规模核酸检测，并在多地建起方舱医院，有力守护了人民生命健康安全。”

　　“中国积极推动国际抗疫合作，为全球抗疫注入信心和力量。”罗班松说，疫情发生以来，中方始终本着依法、及时、公开、透明的原则，同世卫组织保持务实交流合作，及时分享有关信息和数据。同时，中国充分发挥拥有世界上最完备工业体系的优势，向150多个国家和15个国际组织提供大量抗疫物资，向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂新冠疫苗，为全球抗疫作出重要贡献。

　　罗班松表示，非洲人民永远不会忘记中国对非洲国家抗疫的大力支持。“疫情发生后，中国及时向马达加斯加提供疫苗、药物等抗疫物资援助，并派遣医疗队赴马分享抗疫经验。中方还帮助马达加斯加新建医院，成为当地治疗新冠感染者的试点场所。今年1月，中国援非盟非洲疾病预防控制中心总部（一期）项目正式竣工，这将进一步助力非中双方开展公共卫生技术合作，提高突发公共卫生事件应急响应速度和疾病防控能力，帮助非洲国家筑牢公共卫生防线。”

　　“马中建交50多年来，双方各领域务实合作深入发展，成果丰硕。”罗班松说，去年，连接马达加斯加首都塔那那利佛和马哈扎扎镇的公路正式通车，当地养殖户再也不用担心运输途中鸡蛋大量破损，他们亲切地将这条中国政府援建的公路称作“鸡蛋路”。由中方提供融资支持、中企承建的马达加斯加5A国道改造项目正式竣工，将原本泥泞颠簸的土路变成畅通无阻的坦途。“5A国道改造项目的质量达到了国际标准，极大促进了地区人员流动，有力带动当地经济社会发展。”

　　采访中，罗班松对中国经济增长前景和两国关系发展充满期待。“中国是马达加斯加第一大贸易伙伴、第一大进口来源地。我们希望推动香草、龙虾等更多特色产品进入中国市场，继续分享中国发展机遇。同时，随着马中两国航班陆续恢复，马达加斯加的企业将前往中国进行更多采购，我们也欢迎更多中国游客到马达加斯加旅行。”罗班松说。

　　“真诚友好、相互尊重、相互信任、相互支持已成为马中全面合作伙伴关系的显著特点。”罗班松表示，马达加斯加愿同中国共同努力，不断提升马中友好合作水平，构建更加紧密的马中命运共同体。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月19日 02 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

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