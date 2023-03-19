谢尔盖·萨纳科耶夫

俄中两国将继续携手捍卫多边主义，共同致力于推动世界多极化、国际关系民主化，共同推动构建更加公正合理的国际秩序

习近平主席即将再次对俄罗斯进行国事访问，这充分体现了双方对发展两国关系的高度重视，必将为两国加强互利合作注入新动力。

2013年3月，习近平主席对俄罗斯进行国事访问，我有幸成为俄方接待保障团队的一员。无论是在克里姆林宫的两国元首会谈，还是习近平主席在莫斯科国际关系学院发表的重要演讲，都给我留下了十分深刻的印象。我清楚记得，习近平主席如是阐述人类命运共同体理念：“这个世界，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”自那次演讲以来，人类命运共同体理念在全球产生越来越大影响，为推动国际合作、完善全球治理发挥了重要作用。

俄中两国元首长期保持密切沟通，为双边关系发展提供了战略引领。近年来，俄中新时代全面战略协作伙伴关系保持高水平运行，欧亚经济联盟与共建“一带一路”不断加强对接，俄中各领域务实合作深入开展。两国在基础设施建设领域合作稳步推进，切实造福两国人民。两国在数字经济、人工智能、航空航天等高新技术领域的合作持续发展，文化、体育、旅游等人文领域交流合作精彩纷呈，有效促进了两国人民的相互了解。

俄中关系健康稳定发展不仅得益于两国建立的战略互信，也与两国人民建立的深厚情谊密切相关。新冠疫情暴发之初，俄罗斯第一时间向中国提供了援助，包括俄中友好协会在内的俄罗斯社会各界都积极出力，支持中国抗击疫情。在俄罗斯抗击疫情过程中，中国提供了多批次防疫物资。面对共同挑战，两国守望相助，共同守护人民生命健康。

俄罗斯各界高度关注中国发展，为中国取得的发展成就感到高兴。过去10年间，中国经济实力不断提升，国内生产总值翻了一番。中国如期完成脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。近年来，中国在人工智能、5G等高新技术领域发展迅速。世界知识产权组织发布的最新数据显示，2022年中国国际专利申请量首次突破7万件，继续位居世界首位，充分展现中国的创新活力。中国有世界上规模最大、成长最快的中等收入群体，居民收入稳步增长，这些都为中国经济高质量发展提供了保障。

在国际舞台上，中国发挥的积极作用越来越突出。近年来，中国先后提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为促进世界和平发展、推动人类文明进步作出重要贡献。中国是派遣维和人员最多的联合国安理会常任理事国和联合国第二大维和摊款国。近期，中国促成沙特和伊朗对话并取得重要成果，充分展现了中国的大国担当。

当前，全球性挑战不断增多，有效应对全球性挑战离不开国际合作。俄中两国将继续携手捍卫多边主义，共同致力于推动世界多极化、国际关系民主化，共同推动构建更加公正合理的国际秩序。

（作者为俄中友好协会副主席、俄罗斯亚太地区研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2023年03月19日 02 版）

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