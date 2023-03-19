人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“为促进世界和平与发展发挥更多建设性作用”

本报记者  隋  鑫
2023年03月19日04:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“面对世界百年未有之大变局，俄中致力于为促进世界和平与发展发挥更多建设性作用。”俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫日前在接受本报记者采访时表示，俄罗斯各界期待习近平主席到访，这将推动两国务实合作，把新时代俄中关系不断推向前进。

　　“2013年3月，习近平主席在莫斯科国际关系学院发表重要演讲时强调，要跟上时代前进步伐，就不能身体已进入21世纪，而脑袋还停留在过去，停留在殖民扩张的旧时代里，停留在冷战思维、零和博弈的老框框内。各国应该共同推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系，各国人民应该一起来维护世界和平、促进共同发展。”洛马诺夫对习近平主席10年前发表的重要演讲记忆犹新。

　　洛马诺夫说，习近平主席站在全人类发展的高度，深刻指出影响世界和平发展的症结所在，面向世界首次提出人类命运共同体理念。10年后的今天，国际政治经济形势的发展变化充分证明了习近平主席的高瞻远瞩，更加凸显了推动构建人类命运共同体的重要现实意义。

　　洛马诺夫表示，10年来，从提出构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议，到提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，中国特色大国外交不断开创新局面，为推动解决全球政治、经济、安全等问题贡献了中国智慧和中国力量，得到国际社会的广泛响应和积极支持。

　　近年来，共建“一带一路”同欧亚经济联盟加速对接合作。“中国优化调整疫情防控措施，进一步扩大对外开放，在共建‘一带一路’框架下俄中合作将迎来更广阔前景。”洛马诺夫说，今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议10周年。世界期待中国主办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，为全球经济带来新的发展机遇。

　　洛马诺夫十分赞赏俄中两国在上海合作组织、金砖国家等多边平台的合作。“近年来，上合组织和金砖国家的吸引力、影响力和发展潜力不断上升，扩员进程正在推进，充分体现了各国对于实现世界和平发展、合作共赢、公平正义的渴望。”洛马诺夫说，俄中两国密切在上合组织、金砖国家、二十国集团、亚太经合组织等多边框架下的协调合作，将进一步推动两国在捍卫多边主义方面发挥更大作用。

　　“俄中关系对于推动世界多极化、国际关系民主化、完善全球治理具有重要引领作用。”洛马诺夫说，俄中新时代全面战略协作伙伴关系动力十足、前景广阔，两国加强在双多边框架下的各领域务实合作，有助于国际社会应对单边主义、冷战思维的挑战，共同促进全球发展。

　　（本报莫斯科3月18日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年03月19日 02 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部