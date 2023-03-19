本报记者 隋 鑫

“面对世界百年未有之大变局，俄中致力于为促进世界和平与发展发挥更多建设性作用。”俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫日前在接受本报记者采访时表示，俄罗斯各界期待习近平主席到访，这将推动两国务实合作，把新时代俄中关系不断推向前进。

“2013年3月，习近平主席在莫斯科国际关系学院发表重要演讲时强调，要跟上时代前进步伐，就不能身体已进入21世纪，而脑袋还停留在过去，停留在殖民扩张的旧时代里，停留在冷战思维、零和博弈的老框框内。各国应该共同推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系，各国人民应该一起来维护世界和平、促进共同发展。”洛马诺夫对习近平主席10年前发表的重要演讲记忆犹新。

洛马诺夫说，习近平主席站在全人类发展的高度，深刻指出影响世界和平发展的症结所在，面向世界首次提出人类命运共同体理念。10年后的今天，国际政治经济形势的发展变化充分证明了习近平主席的高瞻远瞩，更加凸显了推动构建人类命运共同体的重要现实意义。

洛马诺夫表示，10年来，从提出构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议，到提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，中国特色大国外交不断开创新局面，为推动解决全球政治、经济、安全等问题贡献了中国智慧和中国力量，得到国际社会的广泛响应和积极支持。

近年来，共建“一带一路”同欧亚经济联盟加速对接合作。“中国优化调整疫情防控措施，进一步扩大对外开放，在共建‘一带一路’框架下俄中合作将迎来更广阔前景。”洛马诺夫说，今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议10周年。世界期待中国主办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，为全球经济带来新的发展机遇。

洛马诺夫十分赞赏俄中两国在上海合作组织、金砖国家等多边平台的合作。“近年来，上合组织和金砖国家的吸引力、影响力和发展潜力不断上升，扩员进程正在推进，充分体现了各国对于实现世界和平发展、合作共赢、公平正义的渴望。”洛马诺夫说，俄中两国密切在上合组织、金砖国家、二十国集团、亚太经合组织等多边框架下的协调合作，将进一步推动两国在捍卫多边主义方面发挥更大作用。

“俄中关系对于推动世界多极化、国际关系民主化、完善全球治理具有重要引领作用。”洛马诺夫说，俄中新时代全面战略协作伙伴关系动力十足、前景广阔，两国加强在双多边框架下的各领域务实合作，有助于国际社会应对单边主义、冷战思维的挑战，共同促进全球发展。

（本报莫斯科3月18日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月19日 02 版）

(责编：卫嘉、袁勃)