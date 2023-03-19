在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系更加成熟坚韧，两国合作的内生动力进一步显现。世界越是动荡不安，中俄关系越应稳步向前

应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。这是双方延续多年来良好传统，继续保持高层交往、深化战略协作的重要举措，有利于维护两国共同利益，也有利于维护全球战略稳定、促进世界发展进步。

元首交往是中俄关系的指南针和定盘星。在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系更加成熟坚韧，两国合作的内生动力进一步显现。去年底，习近平主席同普京总统举行视频会晤，就今年双边关系发展作出规划部署。在国际形势复杂多变的当下，中俄双方坚守合作初心，保持战略定力，加强战略协作，是双方作为最大邻国，努力增进两国人民福祉的应有之义，也是双方作为联合国安理会常任理事国，推进世界多极化进程的责任担当。

中俄关系有着坚实的政治、经济和文明基础，有着总结历史经验后的从容和清醒。中俄发展新时代全面战略协作伙伴关系，是双方作出的长远战略选择。中俄关系建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上，既不对世界上任何国家构成威胁，也不受任何第三方的干扰和挑拨，成功走出了一条大国战略互信、邻里友好的相处之道，树立了新型国际关系的典范。中俄不搞封闭排他的集团政治，是坦坦荡荡的君子之交。

面对加速演变的国际形势，中俄关系始终保持健康发展势头。两国经贸合作稳步推进，能源、投资、互联互通等领域合作取得新成果，跨境电商、数字经济、生物医药、绿色低碳等新兴领域合作势头强劲。2022年双边贸易额增长29.3%，达到1902.71亿美元，中国连续13年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。双方将继续推动两国经贸、能源、金融、农业等领域务实合作取得积极进展。双方将发挥传统优势，推动人文交流继续深化，办好中俄体育交流年，打造两国人文合作新品牌，让双方友好的社会民意基础更加稳固。

当前，世界又一次站在历史的十字路口。是重拾冷战思维，挑动分裂对立、集团对抗，还是从人类共同福祉出发，践行平等互尊、合作共赢，这两种取向考验大国政治家的智慧，也考验全人类的理性。中俄双方共同支持的世界多极化和国际关系民主化符合时代发展潮流，符合大多数国家愿望。中俄携手，世界多极化和国际关系民主化就有了动力，全球战略平衡与稳定就有了保障。中方愿同俄方一道，把新时代中俄关系不断推向前进，共同推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。双方将继续在国际事务中密切协调配合，维护联合国权威和国际法地位，维护真正的多边主义。双方将加强在上海合作组织、亚信、金砖国家等多边框架内的协调和配合，推动各方增进团结互信，拓展务实合作，维护本地区安全利益，维护广大发展中国家和新兴市场国家共同利益。

世界越是动荡不安，中俄关系越应稳步向前。中方愿同俄方一道努力，体现大国担当，发挥引领作用，为两国人民创造更多福祉，为世界发展进步作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年03月19日 02 版）

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