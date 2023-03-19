本报记者 曲 颂

近年来，中俄关系始终保持健康发展势头。2022年，中俄双边贸易额达到创纪录的1902.71亿美元，同比增长29.3%，中国连续13年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。中俄经贸合作稳步推进，能源、投资、互联互通等领域合作取得新成果，为两国共同发展提供了助力。

双边贸易额保持增长

中方对俄投资增长迅速。中国企业在俄投资正从传统的能源、农林开发等延伸至汽车、家电、食品加工等更多领域。俄罗斯工业和贸易部副部长格鲁兹杰夫表示，俄中经贸合作提质升级，双边贸易额大幅提升，推动两国关系不断向前发展。希望俄中工商界进一步加强对接，探索新的合作方式，拓展新的合作领域。

中俄友好、和平与发展委员会俄方主席季托夫表示，俄中经贸合作取得积极成果，双边贸易额保持增长，越来越多的中国企业进入俄罗斯，中国产品市场占有率不断提升。

俄罗斯汽车市场分析机构Autostat称，中国汽车企业针对俄罗斯冬季漫长、家庭规模等特点，精准推出多种车型，在俄市场上受到欢迎。该机构总经理采利科夫表示，中国品牌汽车质量不断提高，俄罗斯民众购买的中国品牌汽车数量在2022年创下纪录。

另外，中国家电产品如冰箱、冰柜、洗衣机等，也在积极开拓俄罗斯市场，尤其中国智能家居产品备受当地民众青睐。

去年11月，在第五届中国国际进口博览会上，俄罗斯伊利姆集团与中国企业在第一天就签下合作协议，将在2023—2025年向中方供应纸浆和纸板。伊利姆集团副总裁阿列克谢·切尔尼亚科夫表示，2022年公司对华出口额创下纪录，预计2023年对华出口还将继续提升。

俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫日前在接受采访时表示，就任驻华大使以来，他见证了俄罗斯食品在中国市场受欢迎的程度，看到了双方加强合作、扩大对华出口农产品的良好前景。

互联互通项目惠及民生

3月1日，莫斯科地铁大环线实现全线开通运营。该项目总长71公里，是俄罗斯最大的地铁建设项目。其中，中国铁建股份有限公司承建西南段项目，包含3个车站和9条盾构隧道建设任务。中方施工质量高、速度快，独特的“中国风”设计让素有“地下博物馆”之称的莫斯科地铁更具多元美感。玛利亚、达利亚、叶甫盖尼娅、加林娜、波林娜——中企针对俄罗斯极寒天气施工条件专门研发的5台盾构机，被俄罗斯业主亲切地以当地热播剧《爸爸的女儿们》中的5个女儿名字命名。

近年来，中俄双方不断深化共建“一带一路”和欧亚经济联盟对接，各项合作稳步推进。位于莫斯科的中国贸易中心“华铭园”已建设完成；中俄原油管道二线工程、中俄东线天然气管道等重大能源项目顺利投产；“滨海1号”“滨海2号”陆海联运国际交通走廊、中蒙俄经济走廊、中欧班列等互联互通项目正在推进……

去年6月，中俄黑河—布拉戈维申斯克公路桥正式开通，结束了两国间通过冰路或浮桥运输的历史。根据俄罗斯阿穆尔州政府统计，从正式开通到今年2月底，已有1.8万多辆车通行。由于该桥的货运量日益增加，今年1月3日起，为大桥服务的俄罗斯卡尼库尔干口岸改为24小时开放。阿穆尔州经济发展和对外关系部第一副部长叶卡捷琳娜·基列耶娃说，大桥已成为吸引投资者的中心，一批旨在促进地区经济社会发展的项目即将落地。

合作增长点不断涌现

今年1月，位于莫斯科州的梅季希市和中国德州市签署友好合作关系城市协议书。两国间地方合作又添一对新“姊妹”。莫斯科州政府主管农业事务的副主席格奥尔吉·菲利莫诺夫透露，莫斯科州农业和食品部正在重新调整经济机制，希望与中国开展更多务实合作。

中俄互为最大邻国，同为新兴市场国家，双方合作韧性强、潜力足、空间大。中俄地方合作热情不减，信息技术、跨境电商、数字经济、生物医药等新增长点不断涌现。

在地方合作层面，“东北—远东”“长江—伏尔加河”两大机制日益丰富完善，中俄博览会、中俄地方合作园等合作平台活力凸显。中俄在数字基础设施建设、加强人才培养和行业投资、电子商务与5G领域等方面也有着广泛的合作前景。

俄罗斯中国总商会会长周立群认为，数字经济、绿色发展、生物医药等将成为中俄经贸合作未来发展的优先方向，为中俄经济发展注入新动力。2022年2月，两国签署《中俄货物贸易和服务贸易高质量发展的路线图》，为实现双边贸易目标作出路径规划。未来，两国企业将进一步开展低碳能源、绿色基础设施等投资合作，积极推进绿色技术创新，合力打造中俄经贸合作新增长点。

“俄罗斯高度重视卫生、教育、建筑、交通等领域的数字化转型。”俄罗斯科学工程协会联合会第一书记德鲁卡连科·谢尔盖·彼得罗维奇表示，俄中两国拥有开发和实施数字经济领域先进项目的条件，共同推进数字经济领域合作，将促进两国可持续发展与繁荣。

俄罗斯外交部第一亚洲司司长季诺维耶夫表示，俄中双边合作仍有潜力可挖，两国经贸合作有很多契合点，互补性明显，务实合作领域广泛。“我们将努力推动两国关系发展，造福两国人民。”

（本报莫斯科3月18日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月19日 02 版）

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