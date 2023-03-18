人民网讯 随着也门季风降雨的开始，连日大暴雨引发洪水，目前在难民营中有1.3万多人受洪水威胁，其中89%的人住在茅草房屋和破旧的帐篷里。

据也门通讯社3月17日报道，连日来马里卜省、焦夫省、贝达省等许多地区持续中到大降水并伴有雷暴大风引发洪水，造成巨大损失，众多民众面临严重威胁。沙特《中东报》18日报道称，受灾严重的马里卜省，难民营中有1.3万多人面临洪水威胁，其中89%的人住在茅草房屋和破旧的帐篷里，他们需要紧急援助以保护生命安全。

马里卜省流离失所者营地管理机构发布的数据显示，过去几天大降雨威胁到13609名营地居民，其中一些人因房屋屋顶坠落而受重伤，大雨和洪水正在摧毁一些营地里的帐篷以及位于山谷地区的拉卡难民营。根据官方数据，马里卜省有超过200万流离失所者居住在197个营地。报道说，根据联合国粮农组织发布的预警公告，也门5个省571个流离失所者居住点面临洪水威胁，涉及60.3万名难民。

《中东报》称，也门政府已与联合国驻也门人道主义协调员格雷斯利讨论了流离失所者的状况以及对各省流离失所者营地的援助，与此同时，也门政府也采取了紧急应对措施，并将根据变化的情况制定新的政策。（安国章）

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