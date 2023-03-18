人民网雅加达3月17日电 （记者张杰）在RCEP协定生效一周年之际，海外展会成为中国外贸企业出海抢订单的首要选择，印度尼西亚成为众多展商的首选之地。3月16至18日，第三届中国（印度尼西亚）贸易博览会在雅加达国际会展中心盛大举办，印度尼西亚迎来近年来最大的中国参展团组。

2022年第一、二届中国（印度尼西亚）贸易博览会因RCEP协定生效，中国外贸企业赴东南亚拓展市场的呼声高涨应运而生。为克服因疫情原因不能到场的影响，展会采用“展品出海、展商上线，买家到场、即时商洽”的双线融合方式举办，第二届展会展期三天就吸引到了印尼及周边国家超过7200个买家，现场实现精准商洽10630场，覆盖率更是达到了100%。

本次中国（印度尼西亚）贸易博览会由杭州市人民政府主办，由金华市商务局、嘉兴市商务局、宁波市商务局、绍兴市商务局、永康市商务局联合主办，广东省商务厅、吉林省商务厅支持，由杭州市商务局、米奥兰特国际会展承办，海外协办单位包括：印尼中华总商会、印尼零售协会，海外支持单位包括印尼室内设计协会、印尼建筑建材协会等。本届展会参展企业来自浙江、江苏、广东、山东、福建、吉林等6省20余地市，参展企业725家，共计1000个展位，20000平方米展示面积。

本届展会全面恢复实体参展的方式，强化面对面的交流，共计850名参展企业代表到展会现场，成为疫情以来中国参展企业赴海外拓市的最大团组。为保证参展人员方便快捷到达雅加达，展会承办方杭州市商务局与米奥兰特国际会展联合浙江长龙航空，包机4架，分别于3月14日、15日送展商由杭州直飞雅加达，3月18日、19日再接参展人员由雅加达直飞返回杭州，共8趟次的直飞航班，确保展商参展行程畅通无忧。

本届展会服务模式的创新还表现在按照国际通行的专业展方式组织，现场按照纺织服装展、消费电子展、汽摩配展、美容美发展、建材五金展、家用电器展、家居礼品展、工业机械展等8大专业展布局。参展企业和展品类别以及买家邀请到展，均按照行业类别匹配。此外，展会还通过AR/VR和互联网结合，将参展企业的国内样品间和生产线“瞬间搬迁”到展会现场，实现实体展会空间拓展、视线延伸、远程验厂的效果，提升专业买家观展效果和体验，为订单的加速生成赋能和提效。

(责编：艾雯、杨牧)