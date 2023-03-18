新华社旧金山3月17日电 （国际观察）企业裁员银行关闭 硅谷进入“凛冬”

新华社记者吴晓凌

美国高科技行业持续近二十年的发展盛宴在2022年戛然而止。企业业绩低迷、股价暴跌引发的裁员寒潮蔓延至今，各大公司裁员人数动辄上万。日前硅谷银行关闭事件更令进入“凛冬”的全球科创中心硅谷雪上加霜。

去年以来，包括脸书母公司元公司、推特、亚马逊等美国技术企业纷纷裁员，以应对经济形势不佳、成本上升等问题。今年，裁员潮愈演愈烈，谷歌母公司字母表宣布裁员1.2万人，微软宣布裁员1万人，亚马逊宣布裁员1.8万人。3月14日，元公司启动第二轮裁员计划，再裁1万人，跃居裁员榜首位。

据企业服务数据库公司Crunchbase统计，2022年美国科技行业有超过14万名员工被解雇。美国裁员信息网数据显示，截至3月15日，今年已有489家科技公司裁撤了约13.9万个技术岗位。

高科技企业扎堆裁员绝非偶然。由于美联储激进加息，通胀居高不下，经济衰退风险加剧，市场需求疲软，对科技企业股价和业绩造成巨大冲击。

互联网行业倚重的数字广告市场也不再顺风顺水。政府部门对获取用户隐私信息加强监管，推出针对广告追踪功能的限制措施，经济低迷也导致广告商削减开支，都对互联网公司造成严重冲击。

个人电脑等个人电子产品需求下滑趋势加剧，芯片、整机等硬件厂商和软件行业直接遭受打击，英特尔、微软等业绩深受影响，间接影响其他科技企业的增长潜力和预期，科技企业处境更趋恶化。

缺乏规划和远见以及疫情期间盲目扩张，也是造成企业困境的重要因素。元公司首席执行官马克·扎克伯格的“坦白”颇具代表性。“新冠疫情之初，世界迅速转向线上，电子商务激增带来巨大的收入增长。许多人预测，这将是一种永久性的加速。所以我决定大幅增加投资。不幸的是，事情并没有像我预期那样发展。”

大规模裁员标志着硅谷结束“美好周期”，而硅谷银行危机更是雪上加霜。

硅谷银行在硅谷创投生态中发挥着举足轻重的作用，它的猝然倒地将产生深远影响。硅谷银行关闭风波既显现美国极端经济政策造成银行业流动性危机、高科技行业现金紧缩的恶果，也将加剧市场对金融、创投行业爆发系统性危机的忧虑。

美国硅谷知名孵化器“创始人空间”公司首席执行官、天使投资人史蒂夫·霍夫曼接受新华社记者采访时表示，长期以来，风险投资家和硅谷初创公司严重依赖硅谷银行获得贷款和融资。此次遭受硅谷银行关门事件惊吓后，对其信任短期难以恢复，而传统银行又无法轻易替代其作用。风险基金对高科技领域投资会更加谨慎，科技企业、尤其是初创公司未来融资难度会急剧加大，可能引发新的裁员潮。

硅谷创投界普遍担心，硅谷银行危机将造成更广泛震荡，影响一整代初创企业的发展，动摇硅谷作为引领未来科技创新的中心地位。

高科技行业是美国经济引擎和晴雨表。硅谷企业历史上经历过数次起落，但此次祸不单行、银行业和科技企业双双“受伤”绝非偶然，美国政府不负责任的政策难辞其咎。

美国政府以行政手段无端制裁商业企业，试图阻隔高科技企业间正常的国际商业合作，给硅谷企业带来深远而持续的负面影响。同时，美联储激进加息导致美元急剧升值，不仅在全球范围产生严重破坏性后果，美国金融业和高科技企业也遭到反噬，试图收割全世界的镰刀同样割伤了自己的命脉。

内外交困、政策反噬之下，以硅谷为代表的美国科技产业进入“凛冬”非一日之寒，硅谷科技企业也都意识到行业步入艰难时日的长期性。科技界人士普遍认为，其整体发展遇阻的趋势在2023年仍将持续，重回坦途道阻且长。

(责编：艾雯、刘洁妍)