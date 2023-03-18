新华社北京3月17日电 题：中国的绿色发展对世界意味着什么

新华社记者

绿色是生命的象征、大自然的底色。绿色发展是顺应自然、促进人与自然和谐共生的发展，是用最少资源环境代价取得最大经济社会效益的发展，是高质量、可持续的发展。

新时代十年，中国坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化，创造了举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹。“中国绿”不仅是美丽中国的鲜明底色，更为全球可持续发展增添亮色。

走人与自然和谐共生的现代化道路

全国两会期间，习近平总书记参加江苏代表团审议时，专门询问了太湖的水质如何，还有没有蓝藻。全国政协今年新设置了环境资源界别，这是全国政协界别30年来的一次重大调整。这些两会热点背后的深意受到各方关注。

十年来，“绿水青山就是金山银山”成为中国全社会的共识和行动，生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。2012年以来，中国以年均3%的能源消费增速支撑了年均6.6%的经济增长。

过去十多年间，巴基斯坦政策研究所研究员赛义德·沙阿经常到中国出差旅行，中国各地空气质量的显著改善，让他对中国践行绿色发展理念有了直观感受。在他看来，绿色发展是中国式现代化的一大亮点和鲜明特征。

“‘绿水青山就是金山银山’的论断，以及由此形成的生态文明理念，真正抓住了环境保护的本质，对人类未来的可持续发展至关重要。”肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说。

中国在世界范围内率先实现土地退化“零增长”，对全球实现2030年土地退化零增长目标发挥了积极作用。自2000年以来，中国始终是全球“增绿”的主力军。美国航天局卫星数据显示，2000年至2017年间，全球新增绿化面积中约四分之一来自中国。

“中国以绿色的面貌走向世界，中国绿色发展理念值得借鉴。”沙特国家植被发展和防治荒漠化中心传播事务部总监阿卜杜勒-拉赫曼·达希勒说，“我们已与中国政府合作多年，受益匪浅，这将为我们实现可持续发展目标方面提供很大帮助。”

为高质量发展提供绿色动能

推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。中国正协同推进降碳、减污、扩绿、增长，降低高碳经济、“黑色经济”，增加低碳经济、绿色经济和美丽经济。

近年来，中国节能环保产业产值年均增长10%以上，水电、风电、光伏发电装机容量均居世界第一；清洁能源设备生产规模居世界第一，多晶硅、硅片、电池和组件占全球产量的70%以上；新能源汽车产销量连续8年位居全球第一，高速公路服务区建成充电桩数量居全球第一……

肯尼亚智库非洲政策研究所高级分析师刘易斯·恩迪舒认为，中国借助技术和规模优势，探索出一条高效、清洁的发展路径，在全球能源系统脱碳进程中发挥关键作用，树立了全球标杆，为广大发展中国家提供了值得借鉴的经验。

资源约束趋紧、生态环境恶化，是发展中国家在工业化、城镇化过程中普遍面临的难题。“那种依赖高耗能、高污染的传统发展方式应该成为过去时。”巴基斯坦参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因说。

侯赛因参观中巴经济走廊项目卡西姆港燃煤电站时，对中方提供的世界领先技术赞不绝口。“其他本地工厂排出的烟是黑色的，而这里排出的是白色的水蒸气。我们在巴基斯坦看到这一应用，非常了不起。”

约旦能矿资源匮乏，长期依赖进口，为此近年来大力提倡发展清洁能源。中企三峡国际在约旦的风电和光伏项目预计每年为约旦提供4.4亿度绿色电能，是目前该国规模最大的清洁能源项目之一。

“中国正与其他国家，包括阿拉伯国家分享专业经验。”曾在约旦王宫及约旦计划与国际合作部任职的三峡国际约旦新能源项目国家经理穆罕默德·阿布·阿提耶说。

交通运输行业能源消耗大、污染物和温室气体排放多，是实现绿色发展需要重点关注的领域。在去年11月举行的二十国集团巴厘岛峰会上，300辆五菱新能源汽车作为官方指定用车为参会代表服务。

“五菱将新能源汽车引进印尼，培养了贯穿汽车生产这一条长产业链的印尼本地配套系统，这套系统以绿色环保为核心。”上汽通用五菱印尼汽车有限公司副总经理阿里夫·普拉马达纳说，“中国的投资与技术，可以支撑印尼更好更快地发展新能源产业。”

推动构建人与自然生命共同体

人类只有一个地球，保护生态环境、推动可持续发展是各国的共同责任。

中国承诺，力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。中国积极参与全球环境与气候治理，推动构建人与自然生命共同体，为共建繁荣清洁美丽的世界贡献中国智慧、中国力量。

“中国正在为人类的未来推动建设更美好、更绿色、更清洁的生态环境。”穆沙希德·侯赛因说。

中国积极开展应对气候变化南南合作，2016年起在发展中国家启动10个低碳示范区、100个减缓和适应气候变化项目、1000个应对气候变化培训名额的合作项目，实施了200多个应对气候变化的援外项目。

中国企业承建的沙特阿尔舒巴赫2.6吉瓦光伏电站，是目前中东地区最大在建光伏电站，也是沙特“2030愿景”新能源计划的重要组成部分。该项目为当地提供约3000个就业岗位，建成后预计35年总发电量约2822亿千瓦时，折算二氧化碳减排量近2.45亿吨。

十年来，中国同各方一道完善“一带一路”绿色发展合作机制，与31个共建国家共同发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，通过实施“绿色丝路使者计划”，为120多个共建“一带一路”国家培训3000人次绿色发展人才。

中国还落实全球发展倡议，推动建立全球清洁能源合作伙伴关系；积极参与二十国集团、金砖国家、上海合作组织、亚太经合组织等框架下能源转型、能效提升方面合作。

在全球生态环境问题突出、可持续发展面临挑战的当下，中国推动绿色发展谱写了与世界各国共赢的篇章。正如沙阿所言：“环境改善不仅有利于中国，也有利于全世界，体现了中国作为世界大国的担当。”（执笔记者：李洁；参与记者：蒋超、王欢、冀泽、汪奥娜、李卓群、王海洲）

(责编：艾雯、刘洁妍)