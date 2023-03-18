今年是改革开放第四十五个年头，刚刚闭幕的全国两会奏响了改革不停顿、开放不止步的强音。

新华社近期面向海外专家、学者和政商界人士开展的“关于中国发展的关键词”采访调查显示，“推进高水平对外开放”是海外人士对中国未来发展规划和举措高度关注的热点。

近年来，中国坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，秉持越发展越开放的姿态与世界互动，共同构建更高水平开放型世界经济体制，开拓共赢之路。

以超大规模市场迎接世界

在支撑国民经济增长的基本面确定性与持续推进高水平对外开放的政策环境稳定性背景下，中国凭借人口超14亿、中等收入群体超4亿的超大规模市场，为世界各国对华贸易与投资创造机遇。

2022年，中国社会消费品零售总额达44万亿元，稳居全球第二大消费市场，连续第14年成为全球第二大进口市场。

改革开放40多年来，中国以开放胸襟拥抱世界，进口商品从少到多、从有到优，实现从价格导向到品质优先、从品类单一到琳琅满目、从关注品牌与服务拓展至引进资本与技术的跃升。

麦肯锡2023中国消费者报告说，中等收入群体继续壮大等趋势正在重塑中国消费市场，这一判断得到海外专家认同。“中国坚持高水平对外开放将加大对高附加值产品的需求，利好全球经济增长。”阿根廷布宜诺斯艾利斯大学阿根廷-中国研究中心研究员圣地亚哥·布斯特罗告诉新华社记者。

目前，第三届消博会正火热筹备，第六届进博会已有数百家企业签约参展……中国国家级“展会矩阵”以强大“磁场”凝聚世界。尼日利亚阿布贾大学政治与国际关系学系主任谢里夫·加利说，中国高水平对外开放强化了这些国际合作平台的作用，为各国产品提供更多展示机会。

近年来，中国出台外商投资法实施条例、缩减外资准入负面清单，不断优化营商环境，正成为全球投资兴业的热土。瑞士雀巢集团、德国巴斯夫集团、美国埃克森美孚等知名企业积极拓展在华布局，美国富达国际、范达集团等全球资产管理公司也在中国开放氛围下寻到投资中国市场的新机遇。

“很多阿拉伯制造商和批发商寻找原材料、生产线以及产品，最终都选择中国。”多次到访中国的埃及商人海赛姆·塔勒哈说。印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，更多外资选择中国并继续追加投资，是对中国市场潜力和产业链体系的信任。

以中国元素出海惠及全球

近年来，中国坚持高水平对外开放，深度参与全球产业分工和合作，用好国内国际两种资源，努力拓展中国式现代化的发展空间，从出口商品到推进海外投资，红利惠及世界。

在山东枣庄内陆港里，机械设备、轮胎等产品搭乘班列驶向青岛港，抵港后装船出口至欧洲、东南亚。依托内陆港和海铁联运等模式，中国内陆城市生产加工的货物在出口的体量与时效上得到进一步提升。

从改革开放到“入世”、成为“世界工厂”，从“中国制造”向“中国智造”迈进，再向“中国创造”跨越。中国在通向产业链价值链中高端道路上加速奔跑。

今年春节期间，奇瑞汽车向欧洲、中亚、南美等地区出口2.4万辆汽车；2月，比亚迪电动大巴在日本北海道北广岛市交付投运……世界经济强烈感受到“中国引擎”的推动力。此外，光伏等清洁能源、跨境电商及数字贸易等产业印刻着中国元素，携带着中国设计、标准、方案和设备，跨越山海，奔赴世界。

伴随中国开门引资、放宽准入，中国对外投资也平稳发展。去年底，中企投资建设的哈萨克斯坦阿克莫拉州风电项目一期并网发电，当地能源供应赶上新浪潮、居民有了新工作。哈萨克斯坦学者叶尔苏丹·然谢托夫说，中国是哈萨克斯坦主要投资来源之一。

“中企为非洲带来负担得起的数字电信、互联网。”津巴布韦零售商联合会主席登福德·穆塔舒说，“许多非洲国家基础设施发展得益于中国投资。”

今年1月，中企投资建设运营的尼日利亚深水港莱基港开港运营。津巴布韦前驻华大使穆茨万格瓦在接受新华社记者专访时说，中国企业正在多个领域在海外多个地区积极投资，“改革开放以来，中国社会发展取得显著成就，已成为世界经济发展推动力量”。

以高水平开放理念拥抱世界

中国扎实推进高水平对外开放，发挥市场和资源优势发展自身，以切实开放举措为世界提供宝贵合作契机与更大发展空间，为构建开放型世界经济提供中国之策。

晨光熹微，结伴而行的印尼员工在春日里陆续走进位于印尼中苏拉威西省的中国印尼综合产业园青山园区。作为共建“一带一路”倡议重点项目，园区近年来不断吸引产业链互补的中企入园，逐步改变当地因基础设施薄弱、人才不足而制约发展的现状。

今年，共建“一带一路”倡议步入十周年。新华社海外调查显示，受访者普遍认为共建“一带一路”倡议为所在国家和地区拓展了“发展潜力”与“合作机会”。比利时-中国经贸委员会主席贝尔纳·德威特表示，“一带一路”倡议是政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的有力践行。

加快建设海南自由贸易港，实施自由贸易试验区提升战略，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络；推动由商品和要素流动型开放向规则、规制、管理、标准等制度型开放转变……中国正不断增强国内国际两个市场两种资源联动效应，以构建开放平台与机制拥抱世界。正如德威特所说，中国呼吁国际社会加强团结与合作，秉持人类命运共同体理念，进一步完善全球治理体系，共同寻求全球性问题的解决方案。

如今，中国根据新形势、把握新特点，不断深化开放程度，拓展开放思路，构建大开放格局，开辟一条以自身发展惠及世界的现代化道路，为全球治理提供中国方案。“给阿拉伯商人讲述中国故事时，我总是强调中国经验带给我们的启示。”海赛姆说。（执笔记者：王嘉伟；参与记者：王钟毅、钟雅、涂一帆、姚兵、郑世波、余谦梁、张保平、张继业、郭骏、石中玉、康逸）

(责编：艾雯、刘洁妍)