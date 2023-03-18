本报记者 贾平凡

三月十三日，客户在美国加利福尼亚州圣克拉拉市硅谷银行总部外排队等候办理业务。

李建国摄（新华社发）

过去一周，银门银行、硅谷银行和签名银行先后“爆雷”，震惊全球金融市场。美联邦政府紧急出手，推出一系列补救措施稳定人心，防止“多米诺效应”冲垮金融业乃至波及整个经济。不过，虽然美国总统拜登坚称“美国银行系统安全”，但市场并不买账，硅谷银行破产引发的“余震”仍在持续。

此次银行关闭事件折射出美国金融系统存在哪些风险隐患？将如何影响全球金融市场？会不会演变成系统性风险乃至金融危机？国际市场密切关注。

银行“爆雷” 引发市场连锁反应

3月8日至12日，美国三家银行——银门银行、硅谷银行和签名银行相继清算或关闭。其中，硅谷银行和签名银行已被美国联邦存款保险公司接管。据路透社报道，美国联邦存款保险公司要求有意收购硅谷银行和签名银行的银行在3月17日前提交竞标，希望以整体出售方式让两家银行重返私营经济领域。

硅谷银行在加利福尼亚州和马萨诸塞州拥有17家分行，是全美国排名第十六位的银行。硅谷银行关闭是自2008年9月以来美国最大的银行关闭事件，也是美国史上第二大银行倒闭案。

为了防止发生挤兑事件，美国政府和美联储积极表态并采取行动，但市场并不买账。3月13日，全球银行股遭遇“黑色星期一”，美股银行股集体下跌，多只个股触发熔断。除硅谷银行外，第一共和银行等其他经营方式和客户构成较为类似的银行或将面临相似窘境。资本市场面临恐慌情绪传染和流动性紧张。

因担心银行业动荡冲击中小银行贷款业务，华尔街投行高盛3月15日下调美国今年经济增速预期0.3个百分点，至1.2%。高盛指出，资产值低于2500亿美元的银行，承担了美国约50%的商业和工业贷款。其中，中小银行承担了美国六成的住房贷款以及八成的商业地产贷款。一旦储户对银行信心流失，出现大面积提现的情况，中小银行将被迫压缩贷款业务以保证自身流动性充裕，而这将抑制美国经济增长。

硅谷银行在加拿大、丹麦、德国、印度、以色列和瑞典等国家都有分行。硅谷银行危机也引发了欧洲其他国家监管机构对硅谷银行在当地子公司以及银行业潜在风险的重视。3月12日至13日，加拿大、德国、英国等国金融监管机构先后宣布暂停硅谷银行子公司在各自国家的业务。

硅谷银行倒闭事件已引发连锁效应。当地时间3月15日，瑞士第二大银行“瑞士信贷”流动性困境加剧，在自曝过去两个财年财务报告存在“重大缺陷”后，瑞信最大股东沙特国家银行拒绝进一步提供金融援助，瑞信股价重挫。

因其业务遍布欧美多国，瑞信困境引发投资者的恐慌情绪。3月15日，瑞信银行一度暴跌30.8%，创下历史新低并领跌欧洲银行业指数，创1995年美国IPO以来收盘新低。这也导致欧洲主要三大股市3月15日全线大跌，跌幅超3%。泛欧股指斯托克600指数的银行板块重挫7%，创一年多来的最大单日跌幅。

内外夹击 激进加息成为主因

“此次美国政府出手很快，手段明确且有节制，但要平息金融市场震荡还需要一些时间。”中国现代国际关系研究院研究员陈凤英对本报记者表示，美国政府虽然出手干预，但并未为这些银行兜底。现在，硅谷银行和签名银行主要靠美国联邦存款保险公司接管，希望通过市场力量干预，而不是靠政府直接救市。美联储发布的银行定期融资计划，只保障储户利益，并不保障投资者利益。对于投资者来说，在硅谷银行危机的影响下，他们所持银行资产的估值面临大幅削减风险，所以市场出现了“情绪抢跑”现象。

作为最近全球金融市场动荡的“风暴眼”，硅谷银行“猛然崩塌”的原因引发国际社会广泛关注。

3月12日，美国财政部长耶伦表示，硅谷银行关闭，其核心问题在于美联储持续上调利率，导致该银行所持债券等金融资产市价不断下跌，而非技术行业问题。

过去一年，美国联邦基金利率目标区间上限已从0.25%飙升至现在的4.75%。很多分析人士预计，美国联邦储备委员会将在未来几个月内再加息0.5个或0.75个百分点。

“流动性风险管理问题是硅谷银行破产的直接原因。”中国社会科学院金融研究所研究员、国家金融与发展实验室副主任胡志浩对本报记者分析，此前，硅谷银行在流动性宽松时期吸收大量存款并配置长期限债券资产，资产负债期限错配严重，导致利率风险急剧上升。在美联储货币政策转向加息，特别是短期利率高于长期利率的“利率倒挂”背景下，硅谷银行负债成本陡然上升，持有的大量债券资产价格暴跌，存款人集中取现，导致银行流动性枯竭。

“内外夹击让硅谷银行陷入困境。”陈凤英分析，近两年，新科技革命的加速度远超预期。众多科技创新企业处于转型期，融资需求大。但在美联储激进加息导致融资困难的背景下，很多初创科技企业纷纷从硅谷银行大量提现，形成流动性缺口。为填充流动性缺口，硅谷银行不得不出售其资产组合，由于此时利率已经处于高位，资产出售形成了较大损失。这种以斩仓亏损“可供出售金融资产”（简称“AFS”）来筹措流动性的行为，加剧了市场对其流动性不足的担忧，造成存款挤兑。硅谷银行相对集中的科创类企业客户群体加速了这一“死亡螺旋”。

此外，美国对中小银行监管较为宽松，也是导致硅谷银行“闪崩”的重要原因。资料显示，2018年，美联储基于《经济增长、监管放松和消费者保护法案》，对金融机构监管标准进行了修订，将银行分为五档，对第四、第五档银行资本要求、流动性监管要求均有“松绑”。硅谷银行处于第四档银行范畴，根据监管要求，不需要设置逆周期资本缓冲，可以将累计其他综合收益（AOCI）项目从资本中扣除。AOCI包括某些资产和负债在变现前未实现的收益或亏损，该项目从资本中扣除后，即便银行出现浮亏，资本充足率仍保持“虚高”。

敲响警钟 恐慌情绪仍在蔓延

投资银行经理弗雷德里克·罗素在接受《华尔街日报》采访时称，硅谷银行可能“只是地窖里的第一只蟑螂”。

当地时间3月15日，国际知名资产管理公司贝莱德创始人兼首席执行官拉里·芬克警告称，近期，美国银门银行、硅谷银行、签名银行接连“爆雷”，或清算或关闭，只是初步暴露了美国银行业在未来一段时间内可能面临的问题。这可能是一场“缓慢滚动的危机的开端”，之后可能会有更多金融机构面临查封和关闭。

英国广播公司称，硅谷银行关闭事件震荡全球金融市场，加拿大、英国等多个市场都受牵连。市场担忧硅谷银行倒闭犹如2008年的“雷曼事件”，恐引发系统性金融风险。

硅谷银行关闭事件让人们再次回忆起被“金融危机”支配的恐惧。此次硅谷银行关闭事件与2008年雷曼兄弟破产有何区别？是否会诱发全球性金融危机？

“最大的区别在于，雷曼兄弟当年是受金融创新旗号下衍生品之一的次级贷款之害，而如今硅谷银行的‘爆雷’主要是因为美联储近一年来的激进加息政策。”陈凤英分析，雷曼兄弟与很多大银行通过金融交易联系紧密，其倒闭带来的冲击是全方位的。硅谷银行本身与金融同业没有太多交易行为，其现金流中断不会过多影响其他大银行。此外，美国政府当年并未出手救助雷曼兄弟，而硅谷银行已及时被美国联邦存款保险公司接管，一定程度上能使硅谷银行的挤兑有所放缓，为其流动性周转争取时间。当前，美国金融的风险点主要来自错过应对时间窗口的中小银行，幸运的是，美联储尚有“弹药”避免流动性危机。

美国银行业面临流动性危机的背景下，美联储货币政策成为影响市场走势的关键变量。

“美联储的高利率政策迫使银行破产。这就是问题的根源。”美国政治经济研究所主席的罗伯茨警告说，“如果美联储继续提高利率，将会有更多银行破产。”

“美联储当前面临的核心问题在于物价稳定和金融稳定的两难。”胡志浩表示，如果本次危机短期内能有效化解，加息与相对较高的利率水平或将延续，但力度可能有所收敛；如果事件继续发酵，引发更多银行挤兑与市场恐慌，美联储可能通过降息化解危机。但货币政策再次转为宽松使得金融市场短期平稳后，居高不下的通胀压力会令美联储面临更为棘手的挑战。

据《华尔街日报》报道，美国银行相继关闭，正加剧全球央行维护金融稳定的压力。目前来看，跟随美联储加息的一些央行不得不对货币政策进行调整。一些投资者和央行人士担心，鉴于金融机构的关联度，即使只是市场恐慌，也可能触发更多银行或其他机构陷入困境，并在经济领域造成恶性循环。

“硅谷银行关闭事件给全球金融机构敲响了警钟。”陈凤英表示，全球各大金融机构应吸取教训，避免更大的金融风险：一是制定更谨慎的货币政策，努力维护宏观政策稳定性；二是银行等主要金融机构要有忧患意识，要有应对金融风险的心理准备和强大能力；三是世界主要经济体要加强宏观经济政策的常态化沟通协调机制，充分利用G20等国际多边合作平台，共同应对全球经济的不确定性。

(责编：卫嘉、袁勃)