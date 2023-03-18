3月15日，中共中央总书记、国家主席习近平出席中国共产党与世界政党高层对话会并发表主旨讲话，郑重提出全球文明倡议，系统阐释推动不同文明包容共存、交流互鉴的中国方案。这是继全球发展倡议、全球安全倡议后，新时代中国为国际社会提供的又一重要公共产品，将为推动人类现代化进程、推动构建人类命运共同体注入强大正能量。

人类文明多样性是世界的基本特征，也是人类进步的源泉。习近平总书记科学把握各国前途命运紧密相连的现实，首次提出全球文明倡议，强调要共同倡导尊重世界文明多样性、共同倡导弘扬全人类共同价值、共同倡导重视文明传承和创新、共同倡导加强国际人文交流合作。全球文明倡议意蕴深刻、内涵丰富、体系完整，为推动文明交流互鉴、促进人类文明进步贡献了中国智慧。“习近平总书记提出的全球文明倡议，尊重时代现实、尊重不同文明”“全球文明倡议有助于推动世界合力应对急切的全球性挑战，减少冲突和对抗，通过平等互鉴对话实现人类和谐相处”“中国共产党的努力对于促进世界和平与发展，创造具有包容性的人类文明新形态发挥了建设性作用”……全球文明倡议一经提出，就引发国际社会积极反响。

不同文明包容共存、交流互鉴，在推动人类社会现代化进程、繁荣世界文明百花园中具有不可替代的作用。国际上一些人对人类文明的认识总是跟不上时代潮流，甚至蓄意渲染文明冲突、文明优越，制造文明隔阂。近年来，个别国家妄图组建所谓“价值观联盟”，通过编织虚假的“民主对抗威权”叙事，在全球挑起意识形态对立，严重背离历史发展大势，在国际社会引起广泛担忧。全球文明倡议强调坚持文明平等、互鉴、对话、包容，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越，强调要以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，不将自己的价值观和模式强加于人，不搞意识形态对抗，强调推动各国优秀传统文化在现代化进程中实现创造性转化、创新性发展，强调促进各国人民相知相亲，共同推动人类文明发展进步，具有鲜明的创新性和独特的时代价值。

全球文明倡议的核心理念和精神内涵充分体现于新时代中国推动不同文明交流互鉴的积极实践之中。10年来，习近平总书记在不同场合深入阐释平等、互鉴、对话、包容的文明观，为深刻演变的世界带来重要启迪。举办中国共产党与世界政党高层对话会、中国共产党与世界政党领导人峰会，开展治党治国经验交流；举办亚洲文明对话大会，搭建亚洲乃至世界文明交流互鉴的重要平台；携手各方弘扬和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，致力于把“一带一路”建设成文明之路……新时代中国立足中华文明开放包容的文明特质，着眼于当今世界开放包容、多元互鉴的主基调，坚持弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，多层面促进和而不同、兼收并蓄的文明交流，同各方一道搭建了众多对话合作平台和渠道，有力促进了人类文明在交流互鉴中实现共同进步。

习近平总书记先后提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，充分展现中国共产党人积极应对全球性挑战的政治勇气和责任担当。作为一个坚持胸怀天下的百年大党，中国共产党将携手各方积极践行全球文明倡议，努力开创世界各国人文交流、文化交融、民心相通新局面，让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然。

《 人民日报 》（ 2023年03月18日 02 版）

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