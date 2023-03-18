应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。俄罗斯各界对此充满期待，认为习近平主席此访对俄中关系发展具有重要意义。俄方期待与中方进一步弘扬传统友好，深化政治互信，拓展务实合作，加强交流互鉴，更好造福两国人民。

“推动俄中关系在高水平运行中实现新发展”

在两国元首的战略引领和亲自推动下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系始终保持强劲发展势头。两国政治互信、战略协作、务实合作都达到了新高度，成为大国、邻国睦邻友好、合作共赢的典范。

俄中友好协会副主席、俄罗斯亚太地区研究中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫表示，近年来，普京总统和习近平主席在双多边场合保持频繁互动，为促进两国关系发展发挥了重要引领作用。“相信习近平主席此访将为两国关系发展指明前进方向，进一步推动双方加强发展战略对接，密切各领域合作，实现共同发展繁荣。”

“当前，俄中关系始终保持生机活力，表现出极强的稳定性。我们对两国关系的未来充满信心。”中俄友好、和平与发展委员会专家理事会俄方主席尤里·塔夫罗夫斯基表示，习近平主席此访体现了对发展两国关系的高度重视。“双方将持续巩固政治互信，不断挖掘合作潜力，积极参与全球治理，把新时代俄中关系不断推向前进。”

俄罗斯驻华大使莫尔古洛夫表示，习近平主席此次访问是俄中双边关系上的一件大事，俄方对此充满期待。相信此访将为俄中关系实现更大发展注入强大动力。

“在世界格局加速演变、全球性威胁和挑战层出不穷的背景下，俄中双方更加感受到两国睦邻友好、互利共赢的重要性。”俄罗斯政策研究中心研究员列昂尼德·楚卡诺夫表示，俄中友好有着良好传统，相信习近平主席此访将开创俄中关系更加美好的明天，俄中关系将行稳致远、焕发新活力。

“习近平主席此访必将推动俄中关系在高水平运行中实现新发展，推动双方务实合作继续走深走实。”俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所政治研究和预测中心主任安德烈·维诺格拉多夫表示，俄中双方在政治上彼此信任，经济上互利合作，国际事务中相互支持。双方走出了一条大国战略互信、邻里友好的相处之道，树立了新型国际关系的典范。

“务实合作强韧有力、深入人心”

在两国元首的共同引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系更加成熟坚韧，两国合作的内生动力进一步显现。

“俄中之间保持高水平、强有力的合作关系，不仅符合双方共同利益，也将为两国和世界人民带来更多福祉。”俄罗斯财政部财政研究所高级研究员谢尔盖·萨文斯基表示，“近年来，随着俄中关系不断深入，双方深化发展战略对接，共建‘一带一路’取得一系列重要成果，务实合作强韧有力、深入人心。相信习近平主席此访将为双方务实合作开辟更广阔空间，推动两国实现更大互利共赢。”

“当前，单边主义、保护主义上升，世界经济复苏面临各种挑战，俄中经贸合作展现出强大韧劲和巨大潜力。”楚卡诺夫表示，中国连续多年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国，双方在共建“一带一路”框架下的重要项目稳步推进。“习近平主席此访必将进一步提升两国合作的质量和水平，为双方实现互利共赢带来更多新机遇。”

“习近平主席此访将推动两国务实合作更加稳健，合作内涵更加丰富。”俄罗斯亚洲工业企业家联盟主席维塔利·曼克维奇表示，“中国坚持推进高水平对外开放，与各国共享广阔市场机遇。俄罗斯企业看好中国经济高质量发展光明前景，希望与中方伙伴开展更多合作，深耕中国市场，更好实现共同发展。”

维诺格拉多夫表示，俄中两国始终保持战略定力，加强战略协作，坚持互为发展机遇、互为全球伙伴，“未来，俄中关系前景会更加广阔，将继续为维护两国各自核心利益提供坚强保障，为两国实现各自发展和振兴作出新的贡献”。

“加强文化交流具有牢固基础和巨大潜力”

近年来，中俄人文交流日益密切，促进两国人民相互了解，推动文明交流互鉴，双方友好的社会民意基础更加稳固，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系保持高水平发展作出重要贡献。

“如今，‘汉语热’在俄罗斯已成为常态，汉语成为最受欢迎的外语之一。”俄罗斯国立人文大学孔子学院俄方院长塔拉斯·伊甫琴科表示，该院是莫斯科第一所孔子学院，极大促进了俄中文化往来。“习近平主席此访必将促进双方开展更加丰富多彩的人文交流，不断夯实两国关系发展和各领域合作的民意基础。”

“俄中在文化、教育、体育、科技、传媒等领域不断扩大合作，两国人民日益相知、相识、相近，友谊已深深植根于两国民众心中。”俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所中国文化研究中心研究员安娜·东琴科表示，俄中两国人文交流与合作亮点纷呈。“习近平主席此访将进一步拉紧两国感情和文化的纽带。期待双方发掘更多交流合作契机，推动两国文化传播、深化传统友谊。”

“习近平主席提出的全球文明倡议对推动人类文明发展进步意义重大。俄中两国都致力于推动文明对话，倡导包容互鉴，双方加强文化交流具有牢固基础和巨大潜力。”萨纳科耶夫表示，俄中人文交流蓬勃开展，民间交往日益密切，体育交流年活动正在如火如荼开展，“习近平主席此访将有力促进俄中文化交融、民心相通。两国将努力培育更多致力于俄中友好事业的友谊使者，为两国关系持续发展注入源源不断的动力”。

俄罗斯莫斯科市旅游委员会国际合作部部长布拉特·努尔穆哈诺夫表示，俄中两国文化交流成果日益丰硕，极大增进两国人民的友好往来。中国市场对俄发展旅游业十分重要，俄方正积极采取措施吸引更多中国游客到来。习近平主席此次访问将进一步丰富双边文化交流，拉近两国人民间的距离，深化相互了解和友谊。

（本报莫斯科3月17日电 记者于宏建、肖新新、隋鑫、荣翌、曲颂、谢亚宏）

《 人民日报 》（ 2023年03月18日 02 版）

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