新华社北京3月16日电 题：加强政党交流合作 携手共行天下大道——习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话彰显大党大国胸怀担当

“中国共产党愿同各方一道努力，让各具特色的现代化事业汇聚成推动世界繁荣进步的时代洪流，在历史长河中滚滚向前、永续发展！”

3月15日晚，中共中央总书记、国家主席习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上发表题为《携手同行现代化之路》的主旨讲话，基于中国式现代化的探索与实践作答人类社会现代化之问，并首次提出全球文明倡议，展现了中国共产党直面人类共同挑战的政治勇气和责任担当，为推动世界现代化进程、促进人类文明进步提供了中国方案。

聚焦责任，汇聚各国政党力量

“现代化道路：政党的责任”，习近平总书记的主旨讲话围绕对话会这一主题展开。

观察人士注意到，“政党的责任”是近年来中国共产党面向全球主要政党举行的多场重大主场外交活动共有的主题。2017年的中国共产党与世界政党高层对话会，主题为“构建人类命运共同体、共同建设美好世界：政党的责任”；2021年的中国共产党与世界政党领导人峰会，主题为“为人民谋幸福：政党的责任”。

“三次重要会议，一个共同主题，可谓意味深长。”中国社科院新闻与传播研究所所长胡正荣说，这样的主题设计从一个侧面折射出中国共产党一以贯之的责任感、使命感。

此次高层对话会，共有150多个国家500多个政党和政治组织的领导人以视频连线形式参会，他们有的来自执政党，也有的来自参政党、在野党，覆盖亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲等广大地区。据了解，与会的外国政党领导人和代表人数，远远超过了最初受邀人数。对话会在中共二十大和中国全国两会召开之后举行，各国政党期待聆听习近平总书记关于中国立场与主张的重要论述。

对外经济贸易大学国际关系学院教授陈须隆表示，通过举办对话会，中方搭建了具有广泛代表性和重大国际影响力的高端政治对话平台。在这里，各国政党既可以交流治党、治国经验，又能为共同面临的问题与挑战寻求破解良方。

“我们从不强迫别人‘复制’中国做法，不将自己的私利凌驾于人，而是搭建独一无二的平台，同各国政党对话交流，不断扩大理念的契合点、利益的汇合点。”胡正荣说。

党际交往是发展国家关系的重要组成部分。习近平总书记在主旨讲话中强调，以建立新型政党关系助力构建新型国际关系，以夯实完善全球政党伙伴关系助力深化拓展全球伙伴关系。

中国传媒大学人类命运共同体研究院副教授张苏秋表示，发挥党际交往作用，广交朋友、广结善缘，有助于增进各方对中国政策主张的理解与认同，夯实中国同各方的伙伴关系，服务于推动构建人类命运共同体的外交总目标。

探讨路径，作答现代化之问

“两极分化还是共同富裕？”“物质至上还是物质精神协调发展？”“竭泽而渔还是人与自然和谐共生？”“零和博弈还是合作共赢？”……

面对这一系列的现代化之问，习近平总书记深刻指出，“政党作为引领和推动现代化进程的重要力量，有责任作出回答”，进而给出中国方案——

“坚守人民至上理念，突出现代化方向的人民性”；

“秉持独立自主原则，探索现代化道路的多样性”；

“树立守正创新意识，保持现代化进程的持续性”；

“弘扬立己达人精神，增强现代化成果的普惠性”；

“保持奋发有为姿态，确保现代化领导的坚定性”。

中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院副院长吴志成表示，习近平总书记提出的5点主张，实际上是对中国式现代化实践经验的系统总结，丰富了人类社会现代化的理论，为各国实现本国现代化提供了启示。

胡正荣表示，习近平总书记在主旨讲话中，系统阐述了中国共产党关于探索现代化道路的认识，明确了现代化为了谁、依靠谁、惠及谁等重要问题，具有很强的现实意义。

“现代化的最终目标是实现人自由而全面的发展”“不能搞简单的千篇一律、‘复制粘贴’”“共同绘就百花齐放的人类社会现代化新图景”“共同做大人类社会现代化的‘蛋糕’”“现代化不会从天上掉下来”……

习近平总书记的精彩论述，引发与会外国政党领导人强烈共鸣，他们纷纷表示，愿同中国共产党一道，在现代化进程中发挥好引领和推动作用。

为中国人民谋幸福，也为人类进步事业而奋斗。习近平总书记在主旨讲话中系统阐述了中国共产党关于探索现代化道路的认识，宣示中国共产党的作为与担当：“推动高质量发展，促进全球发展繁荣”“维护国际公平正义，促进世界和平稳定”“推动文明交流互鉴，促进人类文明进步”“加强政党交流合作，携手共行天下大道”。

胡正荣说，习近平总书记的一系列郑重宣示向世界表明，中国共产党将坚持以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，为人类对现代化道路的探索提供新助力，为人类社会现代化理论和实践创新作出新贡献。

交流互鉴，提出全球文明倡议

对话会上，习近平总书记首次提出全球文明倡议——

“共同倡导尊重世界文明多样性”；

“共同倡导弘扬全人类共同价值”；

“共同倡导重视文明传承和创新”；

“共同倡导加强国际人文交流合作”。

陈须隆表示，这四个“共同倡导”层次清晰、环环相扣，形成一个有机整体。“尊重世界文明多样性”是前提条件，“弘扬全人类共同价值”是根本遵循，“重视文明传承和创新”是文明发展的动力源泉，“加强国际人文交流合作”是实践的路径和平台。

吴志成说，习近平总书记科学把握文明发展大势，从人类的前途命运出发提出全球文明倡议，为不同文明间应该如何交往等重大命题给出答案，彰显了中国共产党胸怀天下的担当与气度。

全球文明倡议是继全球发展倡议、全球安全倡议后，新时代中国为国际社会提供的又一重要公共产品。

2021年9月，第76届联合国大会一般性辩论上，习近平主席提出全球发展倡议，旨在推动联合国2030年可持续发展议程再出发；2022年4月，博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上，习近平主席提出全球安全倡议，为维护共同安全擘画行动路线图。

专家指出，从提出全球发展倡议、全球安全倡议，到提出全球文明倡议，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、人类文明进步的促进者，“为人类谋进步、为世界谋大同”的使命担当一以贯之。

全球文明倡议的提出，得到与会外国政党领导人的积极支持和响应——

委内瑞拉统一社会主义党主席、总统马杜罗说，委方支持习近平总书记提出的全球文明倡议，团结世界上一切可以团结的力量，共迎挑战，共谋发展。

蒙古人民党主席、蒙古国政府总理奥云额尔登说，习近平总书记提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等国际地区和平合作倡议，蒙方对此表示支持。互信、对话、合作是全人类的共同期盼和世界前途所在。

“我们愿同国际社会一道，努力开创世界各国人文交流、文化交融、民心相通新局面，让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然。”习近平总书记真诚的话语温暖人心、传递力量。

“正如习近平总书记所说，中国式现代化作为人类文明新形态，与全球其他文明相互借鉴，必将极大丰富世界文明百花园。”张苏秋说，相信在中国共产党和各国政党的共同努力下，各国一定可以在探索建设现代化的道路上携手相伴，在推动构建人类命运共同体的大道上阔步前行。

文字记者：郑明达、成欣、董雪

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