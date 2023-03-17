新华社北京3月16日电 题：“共同绘就百花齐放的人类社会现代化新图景”——习近平总书记出席中国共产党与世界政党高层对话会并发表主旨讲话侧记

新华社记者杨依军、王宾

3月的北京，万物勃发，欣欣向荣。

钓鱼台国宾馆芳华苑内，鲜红的中国共产党党旗和中华人民共和国国旗格外醒目。

3月15日晚，中共中央总书记、国家主席习近平在这里出席中国共产党与世界政党高层对话会并发表主旨讲话，同全球150多个国家500多个政党和政治组织的领导人“云”聚一堂。

这是党的二十大和2023年全国两会胜利闭幕后，习近平总书记首次出席重大主场多边外交活动。一个团结带领亿万人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程的百年大党，翻开同世界政党友好交往合作的新篇章。

20时许，习近平总书记神采奕奕步入会场。

“现代化道路：政党的责任”——此次对话会的主题，反映了各国政党推动本国实现现代化的共同愿望，传递出国际社会对中国共产党以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的密切关注。

习近平总书记发表题为《携手同行现代化之路》的主旨讲话。

真挚亲切的话语、浑厚有力的声音，通过互联网传向四面八方，激荡广泛共鸣——

“人民是历史的创造者，是推进现代化最坚实的根基、最深厚的力量。现代化的最终目标是实现人自由而全面的发展”；

“现代化不是少数国家的‘专利品’，也不是非此即彼的‘单选题’”；

“任何国家追求现代化，都应该秉持团结合作、共同发展的理念，走共建共享共赢之路”；

“现代化不会从天上掉下来，而是要通过发扬历史主动精神干出来”；

……

现代化，各国人民的共同梦想。回望历史烟云，当西方列强伴随对外扩张掠夺率先踏上现代化之路，当广大发展中国家在现代化道路上艰难求索、屡遇挫折，“现代化=西方化”的迷思一度笼罩全球。

天翻地覆慨而慷。今天，中国共产党带领中国人民成功推进并拓展的中国式现代化，展现了不同于西方现代化模式的新图景，深刻改写着世界现代化版图，为发展中国家走向现代化提供宝贵经验启示、全新路径选择。

此次高层对话会，与会的外国政党领导人和代表人数，大大超过了最初受邀的人数。各方都很关心：中国式现代化，作为一种全新的人类文明形态，将给世界带来什么？

面对各国政党朋友，习近平总书记娓娓道来，深入阐释——

中国式现代化“是我们强国建设、民族复兴的康庄大道，也是中国谋求人类进步、世界大同的必由之路”；

“随着中国现代化产业体系建设的推进，我们将为世界提供更多更好的中国制造和中国创造，为世界提供更大规模的中国市场和中国需求”；

“中国式现代化不走殖民掠夺的老路，不走国强必霸的歪路，走的是和平发展的人间正道”；

“中国式现代化作为人类文明新形态，与全球其他文明相互借鉴，必将极大丰富世界文明百花园”；

……

芳华苑的巨幅屏幕上，实时显示着全球各地会场的画面。从亚洲、非洲，到欧洲、美洲、大洋洲……各国政党领导人及代表全神贯注，细心聆听，有的认真做着笔记，有的频频颔首表示赞同。

历史长河波澜壮阔。人类追求现代化的历史，也是一部不同文明在交流互鉴中推陈出新的历史。在世界百年未有之大变局加速演进的年代逐梦现代化，对文明的信仰、对文明的珍视、对文明的坚守，至为关键。

带着对人类文明过去、现在和未来的宏阔思考，习近平总书记面向全球政党，郑重提出全球文明倡议——

“我们要共同倡导尊重世界文明多样性”；

“我们要共同倡导弘扬全人类共同价值”；

“我们要共同倡导重视文明传承和创新”；

“我们要共同倡导加强国际人文交流合作”。

这是一位有着深厚天下情怀、文明情怀的大党大国领导人，为推动人类文明进步事业贡献的又一中国智慧、中国方案。

党的十八大以来，从访问联合国教科文组织总部，到亲自倡议举办亚洲文明对话大会；从出访期间“最喜欢做的一件事情就是了解五大洲的不同文明”，到强调化解人类面临的突出矛盾和问题“需要依靠精神的力量诚意正心”……习近平总书记亲力亲为，倡导平等、互鉴、对话、包容的文明观，推动各方以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越，共同繁荣世界文明的百花园。

听吧，这是来自世界不同地区政党的回响——

“祝贺习近平总书记在刚刚闭幕的全国人民代表大会会议上全票当选中国国家主席，我们期待继续加强同中方在各领域的合作。”在非洲，南非非洲人国民大会主席、总统拉马福萨在发言中说。

“相信在习近平总书记的带领下，中国将在建设具有本国特色社会主义现代化国家的道路上继续前进，取得更大的发展成就。”在拉美，委内瑞拉统一社会主义党主席、总统马杜罗说。

“世界正遭遇前所未有的挑战，亟需以非凡勇气探索解决问题的远见卓识，您的高超领导能力比以往任何时刻都更加重要。”在欧洲，塞尔维亚前进党主席、总统武契奇表示。

“在人类面临诸多考验之际，习近平总书记提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等国际地区和平合作倡议，蒙方对此表示支持。”在亚洲，蒙古人民党主席、蒙古国政府总理奥云额尔登说。

……

一声声祝贺、一句句赞誉、一份份期待，致敬新时代新征程中国共产党的领路人、中国号巨轮的掌舵者，礼赞中国共产党与各国政党携手同行现代化之路、推动构建人类命运共同体的博大胸襟。

行程万里，初心不忘。命运与共，大道同行。

历史记忆犹新——10年前的2013年3月，习近平担任中共中央总书记、国家主席后首次出访，面向世界阐释人类命运共同体理念。

时代呼唤担当——当世界进入新的动荡变革期，习近平总书记先后提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为新形势下推动构建人类命运共同体指引前进方向、明确现实路径。

“人类社会现代化的征程难免遭遇坎坷，但前途终归光明。中国共产党愿同各方一道努力，让各具特色的现代化事业汇聚成推动世界繁荣进步的时代洪流，在历史长河中滚滚向前、永续发展！”坚定有力的话语，在人们心中久久回荡。

芳华苑外，星光满天，春风阵阵。

(责编：崔译戈、刘洁妍)