新华社北京3月16日电 题：破解人类社会现代化进程历史之问的中国答案

新华社评论员

“人类社会现代化的征程难免遭遇坎坷，但前途终归光明。”在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话中，习近平总书记聚焦“现代化道路：政党的责任”这一重要命题，提出5点主张，系统阐释破解人类社会现代化进程历史之问的中国答案，为探索现代化道路、推动人类社会现代化进程注入信心与力量。

纵览历史，人类社会发展进程曲折起伏，各国探索现代化道路的历程充满艰辛。环顾当下，世界正在经历百年未有之大变局，人类社会现代化进程又一次来到历史的十字路口。两极分化还是共同富裕？物质至上还是物质精神协调发展？竭泽而渔还是人与自然和谐共生？零和博弈还是合作共赢？照抄照搬别国模式还是立足自身国情自主发展？我们究竟需要什么样的现代化？怎样才能实现现代化？面对一系列人类社会现代化进程历史之问，习近平总书记提出：要坚守人民至上理念，突出现代化方向的人民性；要秉持独立自主原则，探索现代化道路的多样性；要树立守正创新意识，保持现代化进程的持续性；要弘扬立己达人精神，增强现代化成果的普惠性；要保持奋发有为姿态，确保现代化领导的坚定性。

这5点主张高屋建瓴、内涵丰富，构成了一个相辅相成的有机整体，既是中国立足自身实践得出的经验启迪，也蕴含着习近平总书记对世界现代化进程的深入思考。一系列主张直面现代化进程中的问题挑战，回应各国对发展进步的共同追求，代表着人类文明进步的发展方向，展现了不同于西方现代化模式的新图景，为人类加强团结合作、共同发展提供了中国方案。

人民至上，是实现现代化的价值取向。现代化的最终目标是实现人自由而全面的发展，要努力实现物质富裕、政治清明、精神富足、社会安定、生态宜人，让现代化更好回应人民各方面诉求和多层次需要，促进人类社会可持续发展。独立自主，是实现现代化的重要前提。现代化不是少数国家的“专利品”，也不是非此即彼的“单选题”，要坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，把国家发展进步的命运牢牢掌握在自己手中，尊重和支持各国人民对发展道路的自主选择，共同绘就百花齐放的人类社会现代化新图景。守正创新，是实现现代化的活力之源。面对现代化进程中遇到的各种新问题新情况新挑战，要敢于担当、勇于作为，不断实现理论和实践上的创新突破，在促进权利公平、机会公平、规则公平的努力中推进人类社会现代化。立己达人，是实现现代化的应有之义。人类是一个一荣俱荣、一损俱损的命运共同体，在追求现代化的道路上，要坚持共享机遇、共创未来，努力让现代化成果更多更公平惠及各国人民。奋发有为，是实现现代化的强大动力。现代化不会从天上掉下来，而是要通过发扬历史主动精神干出来。把自身建设和国家现代化建设紧密结合起来，确保始终有信心、有意志、有能力应对好时代挑战、回答好时代命题、呼应好人民期盼，政党才能为不断推进现代化进程引领方向、凝聚力量。

办好中国的事，让14亿多中国人民过上更加美好的生活，促进人类和平与发展的崇高事业，是中国共产党矢志不渝的奋斗目标。习近平总书记在主旨讲话中郑重宣示：中国共产党将致力于推动高质量发展，促进全球发展繁荣；致力于维护国际公平正义，促进世界和平稳定；致力于推动文明交流互鉴，促进人类文明进步。这是一以贯之的中国担当，也是面向未来的庄严承诺。中国以实际行动向世界表明：“我们将始终把自身命运同各国人民的命运紧紧联系在一起，努力以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，为人类对现代化道路的探索提供新助力，为人类社会现代化理论和实践创新作出新贡献。”

道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。前方的路会有曲折，但也充满希望。团结共克时代之艰，携手共行天下大道，各方一起努力，定能让各具特色的现代化事业汇聚成推动世界繁荣进步的时代洪流，在历史长河中滚滚向前、永续发展！

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