新华社北京3月17日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌17日表示，美英澳应当倾听国际社会和地区国家呼声，停止将地缘政治私利凌驾于核不扩散义务之上，停止胁迫国际原子能机构为三国核潜艇合作背书。

当日例行记者会上，有记者问：俄罗斯外长拉夫罗夫日前表示，美英澳三国组成的联盟合作建造核潜艇是北约军事基础设施向亚洲的扩张，为亚洲的冲突埋下祸根。发言人对此有何评论？

汪文斌说，美英澳搞“盎格鲁-撒克逊”小圈子，建立所谓“三方安全伙伴关系”，推进核潜艇及其他尖端军事技术合作。这是典型的冷战思维，如同打开一个“潘多拉魔盒”，将给地区和世界和平与安全带来严重冲击。

一是严重冲击国际核不扩散体系。三国合作是核武器国家首次向无核武器国家转让核潜艇动力堆及武器级高浓铀，国际原子能机构现行保障监督体系无法实施有效监管，构成严重核扩散风险，严重损害机构权威，冲击机构保障监督体系。如三国一意孤行，势必引发其他国家效尤，最终可能导致国际核不扩散体系崩塌。

二是严重冲击以东盟为中心的地区合作架构。三国合作以服务美国地缘政治目标为中心，以军事威慑为手段，同以相互尊重、开放包容、协商一致、照顾各方舒适度等为重要原则的东盟方式背道而驰，破坏东盟国家构建东南亚无核武器区的努力，严重损害以东盟为中心的东亚区域合作架构。

三是严重冲击亚太和平稳定。三国合作把集团政治和冷战对抗引入亚太，意在构建“亚太版北约”，如其图谋得逞的话，亚太数十年来繁荣稳定的局面将面临前所未有的威胁和挑战。

“美英澳应当倾听国际社会和地区国家呼声，停止搞集团政治和阵营对抗，停止将地缘政治私利凌驾于核不扩散义务之上，停止胁迫国际原子能机构为三国核潜艇合作背书。”汪文斌说。

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