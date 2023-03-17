新华社布达佩斯3月16日电（记者陈浩）由布达佩斯中国文化中心与裴多菲文学博物馆联合举办的“从裴多菲说起——中匈诗歌对话”活动16日在匈牙利首都布达佩斯举行。

活动由匈牙利著名汉学家、翻译家宗博莉·克拉拉主持，著名汉学家、帕兹马尼·彼得天主教大学中文系讲师奇布劳·苏珊娜，匈牙利文学兼社会历史学家、研究员吉迈希·埃迈谢，文学翻译家、裴多菲研究员李震参与对话。

对话从裴多菲写给妻子尤利娅的爱情诗开始，涉及裴多菲及其诗歌如何在鲁迅的大力推崇下被中国人所熟识、中国与匈牙利文学的异同，以及中国诗歌翻译和研究等。

在活动现场，罗兰大学中文系的学生们用中匈双语朗诵了裴多菲的诗歌《自由与爱情》《我愿意是急流》《愿我是树，倘使你……》。

宗博莉在接受新华社记者采访时表示，裴多菲的诗歌被匈牙利和中国人民所熟知和喜爱，如今裴多菲的所有作品都已被翻译成中文，这是一件非常有意义的事，对此她感到非常自豪。

今年是匈牙利著名诗人裴多菲诞辰200周年。在中国驻匈牙利大使馆文教处的支持下，布达佩斯中国文化中心以此为契机，牵头中匈两国多家文化机构，以“裴多菲在中国”为题在布达佩斯、裴多菲出生地小克勒什和中国苏州推出了多项中匈文化交流活动。

布达佩斯中国文化中心主任金浩表示，这些活动得到当地民众的热烈反响，也获得当地文化机构的支持与好评，促进了中匈两国民众之间的文化认同和友谊。

(责编：于洋、杨牧)