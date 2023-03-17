新华社伊斯兰堡3月17日电 专访：“执政为民是中国共产党领导中国人民取得伟大发展成就的成功秘诀”——访巴基斯坦参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因

新华社记者蒋超 王欢

“执政为民是中国共产党领导中国人民取得伟大发展成就的成功秘诀。”巴基斯坦参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因日前在巴首都伊斯兰堡接受新华社记者专访时说。

侯赛因说，在中国共产党领导下，中国经过数十年的努力奋斗，使8亿多人摆脱贫困。过去10年，“一带一路”倡议被推广至世界各地，推动各国以合作共赢为基础，实现互联互通，取得一系列历史性成就。

侯赛因表示，坚持执政为民就是坚持以人民为中心的发展理念，这对世界各国都具有重要的借鉴意义。

“我们制定的政策、推出的项目都事关人民的生计和生命安全。因此，这些政策必须以帮助人民为目的，施政要为人民。”侯赛因说。

侯赛因援引美国哈佛大学贝尔弗科学和国际事务中心研究报告的观点指出，中国在人工智能、5G技术、量子信息科学、半导体、生物技术和清洁能源等21世纪创新科技领域的发展取得了巨大进步。“在过去10年里，中国的高质量发展令人惊叹。”侯赛因说。

侯赛因认为，中国在社会经济领域取得的成就为包括巴基斯坦在内的广大发展中国家提供了宝贵经验。中国实施政策的延续性和对内政、外交等各类事务坚持明确清晰的战略等，都是十分重要的经验。中国共产党和中国人民密不可分的联系更是这些成就的关键所在。

“中国人民对中国共产党的领导有信心，党的力量来源于人民。”侯赛因说。

2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年，也是共建“一带一路”重要先行先试项目中巴经济走廊启动建设10周年。侯赛因表示，10年来，共建“一带一路”为巴基斯坦创造了大量就业岗位，带动大批巴基斯坦留学生赴华学习，帮助巴新增6000兆瓦电力，建成数百公里的高速公路，让瓜达尔港、塔尔煤田重新焕发勃勃生机。共建“一带一路”促进巴基斯坦经济发展，让当地社会面貌和百姓生活焕然一新。

“中国在亚非拉等广大发展中国家和地区投资建设，对世界的发展作出了重大贡献！”侯赛因说。

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