新华社联合国3月16日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵16日呼吁国际社会为推动缅甸各方弥合分歧发挥建设性作用。

戴兵在缅甸问题联大非正式会议上表示，缅甸问题的长久妥善解决根本取决于缅甸自身。国际社会应当坚持劝和促谈的正确方向，在尊重缅甸主权、政治独立、领土完整和统一的前提下，为推动缅甸各方理性对话、弥合分歧发挥建设性作用。

戴兵说，作为缅甸友好邻邦，中国由衷希望缅甸保持和平稳定。缅甸政局发生变化以来，中方一直秉持客观公正态度，积极做缅甸各方工作，全力劝和促谈。缅甸是东盟大家庭的一员，东盟在处理涉缅问题上有独特优势。国际社会要认真听取东盟意见，尊重“东盟方式”，维护东盟团结和主导地位，为东盟凝聚共识、发挥作用创造必要条件，留出时间空间。中方欢迎东盟轮值主席国印度尼西亚成立东盟缅甸问题特使办公室，期待联合国缅甸问题特使诺琳·海泽的工作对东盟的努力形成有益补充。

戴兵表示，过去一年，缅甸在地区国家等各方帮助下经受住疫情冲击，经济实现正增长，但仍面临严峻的人道和发展挑战。中方支持东盟秘书处和东盟灾害管理人道主义救援协调中心推进对缅人道援助工作，支持东盟同联合国等有关方面加强协调。任何对缅人道援助都应遵守主权原则，遵循联大确立的人道、中立、公正、独立原则。

戴兵说，中方关心若开邦避乱民众处境，乐见去年缅孟在双边联合工作组第五次会议上就启动首批遣返达成初步共识。上周，缅方邀请多国驻缅使节赴若开邦考察，展现了积极姿态。在此期间，中方还促成中、缅、孟就遣返问题举行三方会商。中方愿同国际社会一道，继续助力缅孟加强沟通，弥合分歧，争取早日启动遣返。中方也欢迎海泽特使同伊斯兰合作组织进行协调，帮助更多避乱民众接受教育和技能培训，提高自主谋生能力，确保遣返安置工作的可持续性。

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