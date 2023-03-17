新华社法兰克福3月16日电 （国际观察）欧洲央行利率前景不确定性大增

新华社记者邵莉

欧洲中央银行16日决定将欧元区三大关键利率均上调50个基点，这是自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行连续第六次大幅加息，但不再明确承诺进一步加息。分析人士指出，近期银行业一系列风险事件使欧洲央行利率前景不确定性大增，未来该央行很可能放缓加息步伐。

过去一周，美国硅谷银行突然关闭导致的银行业危机波及欧洲，瑞士信贷银行股价15日盘中一度暴跌约30%。多家欧美媒体及政商界人士认为，美联储激进加息是引发硅谷银行关闭的主因。欧洲近期要求央行停止加息的呼声非常强烈。

德国工会联合会董事会成员斯特凡·克尔策尔表示，欧洲央行低估了加息对经济的负面影响。现在高利率冲击建筑业，住房贷款急剧萎缩，其他部门贷款也有所放缓，“投资活动的下降可以预见”。

投资公司QC Partner资本市场专家托马斯·阿尔特曼认为，欧洲央行最新决定中最重要的变化是不再承诺进一步加息，这为放缓甚至暂停加息敞开了大门。他认为，如果银行业危机继续恶化，不排除加息周期已走到最后一步的可能。

然而，也有观察人士认为，欧洲银行业流动性风险低于美国，欧洲央行不兑现此前的加息承诺不太合理。

法国外贸银行经济学家德克·舒马赫表示，目前银行系统的风险传染效应温和，偏离此前承诺的加息幅度并不合理。

面对金融市场动荡，欧洲央行行长拉加德16日反复强调欧元区银行业具有韧性，并明确表示，如果需要，欧洲央行随时准备帮助银行解决流动性问题。

在回答未来欧洲央行利率走向的问题时，拉加德以高度不确定性为由，没有给出任何确切的线索。

荷兰国际集团ING宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基认为，欧洲央行表现出鸽派姿态，预计其进一步加息的步伐和幅度将放缓。

但观察人士认为，欧洲央行的政策回旋余地有限。欧元区目前核心通胀水平仍在历史高位，该指标在未来两年的预期也不容乐观。

去除食品和能源因素的核心通胀一直是中央银行考量中期通胀趋势的关键指标。欧洲央行表示：“预计通胀将在很长时间内保持在过高水平。”

瑞士百达资产管理公司经济学家弗雷德里克·迪克罗泽认为，当前情况非常复杂，银行业风险可能会朝着任意方向发展。一旦恐慌消退，欧洲央行仍可能再次收紧货币政策。

布热斯基表示，欧元区成立以来最激进的货币紧缩政策已经并将继续对经济产生不利影响，未来欧洲央行将在价格稳定和金融稳定之间做出艰难平衡。

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