新华社东京3月16日电 综述：日本专家认为美欧紧缩货币政策埋下金融隐患

新华社记者刘春燕

受美国硅谷银行关闭风波等因素影响，欧洲三大股市股指15日集体跳水，瑞士第二大银行集团瑞士信贷银行股价收盘创历史新低。日本媒体及专家认为，美欧紧缩货币政策给全球金融系统埋下巨大隐患，市场恐慌情绪仍在蔓延，日本也无法置身事外。

《日本经济新闻》报道说，美联储加息令很多美国银行陷入困境，硅谷银行“爆雷”凸显美国银行业整体脆弱性。银行存款纷纷流失，转去追逐收益性更高的投资品。很多银行债券运作出现巨额账面损失，面临巨大潜在风险。

根据美国联邦存款保险公司（FDIC）数据，随着美联储持续加息，2022年年底，美国全部银行持有债券的账面损失总额迅速膨胀至约6200亿美元，美金融系统在应对突发性冲击时脆弱性凸显。

日本媒体和专家指出，面对此次美欧激进加息引发的金融风波，日本不可掉以轻心，置身事外。未来日本央行寻求超宽松货币政策“出口”时应更加慎重，否则日本一些经营不善的地方银行或面临破产重组。

共同社报道说，鉴于日本长期处于超低利率环境，日本不少金融机构大量投资债券。美欧央行加息以及市场对日本央行的加息预期使得日本金融机构遭遇来自国内外的两面夹击，账面损失迅速膨胀。

根据日本资产运用基盘集团数据，受美欧主要央行加息影响，日本金融机构持有的外国金融资产价值大幅缩水。共同社报道说，去年3月，日本99家地方银行因持有外债及投资信托等账面损失额约1627亿日元，至去年底升至15159亿日元。此外，日本央行去年12月将长期利率波动幅度由正负0.25%扩展至正负0.5%，日本银行业浮亏在3个月内骤增约8000亿日元。

受瑞信股价创新低、欧洲证券市场波动影响，东京股市两大股指16日开盘大幅跳水，日经225种股票平均价格指数早盘低开超过400点，金融等领域股票遭到抛售。瑞信筹资方案公布后，市场恐慌情绪有所缓和，股指回升，但金融股整体仍面临巨大下行压力，收盘时银行、保险、证券期货板块跌幅均超过3%。

日本东洋大学教授野崎浩成表示，虽然瑞信是金融稳定委员会指定的全球系统重要性银行之一，拥有雄厚财力以及资本充足率，然而从过去案例不难看出，市场威力强大，危机有可能加剧。

日本庆应大学教授白井小百合指出，瑞信问题与硅谷银行事件在时间上几乎重叠，凸显金融系统脆弱性，进一步加重投资者对欧洲银行业整体的忧虑。目前，投资者高度重视银行业风险，或影响欧洲银行的资金筹措。不仅是瑞士央行，欧洲央行也需要视情况考虑应对措施。

瑞穗证券首席市场经济学家上野泰也表示，金融市场恐慌情绪正向全球扩散。市场认为欧洲也存在危机发生的可能性。他认为，此时不应再继续增加对金融体系的压力。

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