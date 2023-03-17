新华社美国拉斯维加斯3月16日电 综述：中企搏击拉斯维加斯工程机械展创新潮

新华社记者黄恒 刘亚南 谭晶晶

正在此间举行的第36届拉斯维加斯工程机械展上，“绿色化与智能化”成为最热门话题。全球各大厂商推出了绿色能源和智能化解决方案，中国机械制造企业在这一创新大潮中全力出击。

“我们已经攻克了电池、电控、电机等核心部件问题，真正实现了产品量产，” 徐工集团挖掘机械事业部研究院副院长董玉中告诉新华社记者。公司在本届展会展出17款挖掘机，全部采用电动液压系统。此外，徐工还展示了电动装载机、电动压路机、电动矿业设备和额定负载为67吨的电动载重卡车。

徐工美国公司总经理刘权表示，公司将重点推介电动化系列产品，并计划与美国本土经销商共同开发重点客户，“让他们了解徐工的电动化、整个工程机械的电动化是未来发展方向之一”。

柳工股份在展会上推出了该公司首款电动轮式装载机和挖掘机，并于14日展会开幕当天宣布，向洛杉矶县政府卫生部门交付首台电动856H-E MAX轮式装载机。

中联重科海外公司总经理助理刘增来介绍说，公司已实现锂电、氢燃料两条工程机械新能源关键技术链突破，打通从零部件到整机、硬件到软件的关键核心技术和零部件产业通道，全系列工程机械实现新能源化。

在智能化领域也不乏中国企业的优秀技术和产品。徐工推出搭载最新无人控制技术、自动碾压施工精度小于2厘米的单钢轮压路机。刘增来说，中联重科的智慧施工方案可以实现全信息数字连接、全任务智能调度、全流程自主协同和全场景三维可视。

“中国工程机械行业近10年快速发展，行业水平显著提高，实现从部分产品突破，到整个产业体系的升级。”中国机电产品进出口商会副会长石永红告诉记者，这是工程机械行业利用中国超大的工业规模和不断增强的创新能力，在中国巨大的应用市场不断创新试验的结果。

他指出，徐工、三一、柳工等中国企业在纯电、氢燃料、双燃料等清洁能源应用领域与世界工程机械巨头站在了同一高度，在物联网、工业云、AR等数字化和云端化领域也有了长足进步。

石永红说，大型工程机械是一个国家工业能力和企业技术水平的体现。现在，中国工程机械企业从只能研发、生产中小型工程机械逐步走向大型化，研发出101米混凝土泵车、4000吨级履带起重机、900马力推土机、550马力平地机、700吨挖掘机、16米级超大直径盾构机等一批重大装备并实现应用。

拉斯维加斯工程机械展是世界三大工程机械展之一，每三年一届。本届展会吸引了全球1800多家工程机械及配套企业参展。

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