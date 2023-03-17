新华社伦敦3月16日电 专访：中国式现代化以人为本且具有可持续性——访英国共产党（马列）副主席乔蒂·布拉尔

新华社记者杜鹃 许凤

英国共产党（马列）副主席乔蒂·布拉尔日前接受新华社记者视频专访时说，中国正在推进以人为本的现代化进程，中国式现代化体现人与自然的平衡，具有可持续性。

布拉尔说，世界亟需以人为本的现代化。长期以来，西方资本主义运行的逻辑根本，就是一切围绕利益最大化，而非围绕人。在这种运行逻辑下，人所遭受的痛苦以及环境所遭受的掠夺都是次要乃至毫不重要的。

“而中国式现代化是平衡且可持续的，在这一进程中，人与自然是没有被分割的。”布拉尔强调说，“人与自然密不可分，这一古老的人类智慧曾在人类进步的进程中被遗忘。而今，中国式现代化让我们知道，人类正在重新意识到人与自然关系的重要性。”

布拉尔进一步解释说，中国所倡导的“人与自然和谐共生的现代化”，意味着“有计划地使用技术，推进现代化进程要以人为本、以地球为中心，而非激进地逐利，这样才能在不破坏我们赖以生存环境的情况下提高人们的生活水平”。

布拉尔告诉记者，她的父母是中国人民的老朋友，中国的故事伴她成长。她几年前见证了中国在发展绿色技术，践行环保倡议，建设绿色、清洁和美丽的新农村方面所采取的一系列举措。

她举例说，“在北京这样的大城市，街面非常干净……地面上看不到烟头，更不用说零食包装。我去过的每一座中国乡村也都非常美丽和干净。”布拉尔表示，这虽然是一件小事，但意义重大。

“中国把人与环境的需求置于社会和经济治理中心位置的做法为世界树立了榜样。”布拉尔强调，让所有人都受益于人类迄今为止取得的所有进步，唯一的途径就是共同努力，分享技术和人类劳动带来的福祉。“我们可以从每一种文化和每一种文明中学习。在现代化和发展的过程中，我们需要从彼此身上学习。”

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