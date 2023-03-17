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“可持续发展”主题中资业务大讲堂在巴西举行

2023年03月17日10:24 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻巴西大使祝青桥（左）在中国驻巴西使馆向巴西中资企业协会新任会长、常务副会长单位分别授牌。巴西中资企业协会供图
中国驻巴西大使祝青桥（左）在中国驻巴西使馆向巴西中资企业协会新任会长、常务副会长单位分别授牌。巴西中资企业协会供图

人民网里约热内卢3月16日电 （记者吴杰）当地时间3月15日，中国驻圣保罗总领馆、巴西中资企业协会共同举办“可持续发展”主题中资业务大讲堂活动，陈佩洁总领事、田玉震副总领事及驻巴部分中资机构代表参加。

陈佩洁表示，中资业务大讲堂这一品牌已成为在巴中企业业务交流、经验分享、共谋合作、共促发展的有益平台。希望大家明确方向、稳中求进，以更多合作实绩为落实全面建成社会主义现代化强国、全面推进中华民族伟大复兴两大中心任务贡献更大力量。

国网CPFL和中广核巴西公司分别以《零碳新能源，国网CPFL公司可持续发展之路》《高标准可持续惠民生，推动高质量发展不断取得新成效》为题，介绍了企业在巴业务开拓深耕历程、巴西新能源市场总体情况、发展趋势及中巴绿色转型、可持续发展等方面合作成果与广阔前景等。

此前，巴西中资企业协会在圣保罗召开理事大会，顺利换届。中国银行（巴西）有限公司当选新一届会长单位，张广华行长当选新一任会长；国家电网巴西控股公司当选新一届常务副会长单位。新任会长张广华表示，中企协将着力放大统筹协调功能，推动企业间的密切协作，持续提升服务会员企业的能力；努力做好企业代言，及时反映企业诉求，切实维护企业权益，强化协会凝聚力和向心力；加强对外联络，促进信息交流，积极举办务实活动，助力企业寻求商机、把握发展机遇；做好文化建设，创造团结和谐氛围，努力将协会建设成为“会员之家”。卸任会长、徐工巴西制造有限公司董事长王岩松向理事会做述职讲话，回顾协会举办多场主题丰富、形式多样的经贸促进活动，助力在巴中资机构业务开拓。引导企业积极承担社会责任，不断提升中资企业在巴西社会的影响力。

3月10日，中国驻巴西大使祝青桥在中国驻巴西使馆向巴西中企协新任会长、常务副会长单位授牌。

中国驻巴西大使祝青桥（左）在中国驻巴西使馆向巴西中资企业协会新任会长、常务副会长单位分别授牌。巴西中资企业协会供图
中国驻巴西大使祝青桥（左）在中国驻巴西使馆向巴西中资企业协会新任会长、常务副会长单位分别授牌。巴西中资企业协会供图
(责编：燕勐、常红)

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