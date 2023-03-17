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综述：巴西各界探讨中国式现代化的路径与经验

2023年03月17日09:41 | 来源：新华网
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　　新华社巴西利亚3月16日电 综述：巴西各界探讨中国式现代化的路径与经验

　　新华社记者卞卓丹

　　来自巴西政府部门、核心智库、主流媒体的代表15日齐聚首都巴西利亚，共同探讨中国式现代化的路径与经验。与会人士认为，中国的成功经验对巴西等发展中国家具有借鉴价值。

　　当天，在题为“中国式现代化与世界新机遇”的巴西专场研讨会上，巴西总统重要智囊、卢拉研究所所长马尔西奥·波赫曼表示，世界发展驱动力的中心正从西方转移到东方，包括巴西在内的发展中国家需要为此作出战略与政策调整。“巴西应与中国合作，开辟全新的现代化道路。希望能与中国共同探讨国家现代化的解决方案，以选择正确的现代化路径。”

　　中国驻巴西大使祝青桥在研讨会主旨讲话中表示，中国的发展惠及世界，中国的发展离不开世界。中国将坚定不移推进高水平对外开放，既用好全球市场和资源发展自己，又推动世界共同发展。他表示，在推进中国式现代化的历史进程中，中国愿同巴西加强合作、携手共进，建议中巴双方加强战略对接、拓宽合作疆域、密切多边协调。

　　此次研讨会由中央广播电视总台拉美总站、巴西旗手传媒集团和卢拉研究所共同主办。

　　巴西旗手传媒集团内容总监巴斯鲍姆表示，中国消除绝对贫困“是人类历史上最难以复制的奇迹之一”，期待中国经验能助力包括巴西在内的发展中国家的减贫、脱贫事业。

　　“中国式现代化的成果，还在其他维度对巴西产生了重要影响。”巴斯鲍姆说，新冠疫情暴发后，巴西获得的第一支新冠疫苗就是中国提供的。通过巴西媒体的报道，巴西民众对中国疫苗信心十足，也更深刻地体会到中国式现代化建设取得的成就。

　　巴西出口投资促进局主席维亚纳指出，巴西应深化对华合作，一方面继续强化经贸合作，一方面努力引进更多的中国投资。他强调，对于巴西进出口贸易而言，“中国不可或缺”，相信巴中将开启经贸合作的新时代、新篇章。

　　“为什么中国式现代化对巴西如此重要？”巴西总统府机构关系部国务秘书佩雷拉总结说，“因为中国的成功经验对巴西来说可资借鉴。”

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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