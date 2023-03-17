人民网罗马3月16日电 （记者谢亚宏）近日，中国工商银行联合意大利最大的银行圣保罗银行（ISP）、意大利中国理事基金会(ICCF)，依托工行“环球撮合荟”跨境撮合平台共同举办“3F:食品、家具、时尚”中意企业线上撮合会，积极落实国家“2023年消费提振年”指导精神，为创新消费场景、促进消费升级添砖加瓦。

本次系列线上撮合会成果丰硕，共有近40家中意企业参会，两天内进行了近50轮一对一对接，与会企业对工商银行的组织及撮合能力给予了高度赞扬，表示本次盛会提供了大量商机和潜在合作伙伴，将来将进一步深度参与“环球撮合会”跨境撮合活动，借助工商银行整体优势，实现银企共赢。

在本次撮合盛会的开幕式上，中国驻米兰总领事馆领事李鸿昳，中国工商银行总行普惠金融事业部总经理助理鞠雷，意大利圣保罗银行中国项目总负责人斯特拉诺，意大利中国理事基金会首席运营官马可分别致辞，充分肯定了中意之间经贸互补、消费市场广阔的巨大合作空间，各方均表示“后疫情时代”中国的消费市场生机勃勃，对优质产品需求潜力巨大，期待将意大利的食品、家具及时尚产品更大范围引入中国。

工银欧洲米兰分行一直是服务中意两国经贸交往的中坚力量，近三年来分行积极投身国家高水平对外开放，累计邀请近30家本地展商参展进博会，累年推介活动均云集本地龙头企业在内的百家企业，有效撮合300多家中意企业精准对接，达成逾120个合作意向，中意多家官方媒体、进博局官网作相关报道，在工商银行所有境外机构中名列前茅。因在服务跨境撮合、支持进博会等系列展会中做出的积极贡献，分行收获了意大利第十六届“China Awards”、“金熊猫”奖等多个本地官方机构颁发的重要荣誉。

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