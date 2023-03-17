人民网罗马3月16日电 （记者谢亚宏）3月16日，中国驻马耳他大使于敦海出席在马耳他中国文化中心举办的圣玛格丽特中学“中国角”研学成果汇报会并致辞。马教育部常秘办公室高级主管穆斯卡特、“中国角”负责教师阿佐帕迪和学生、中国文化中心主任袁媛以及马大孔子学院和中医中心、地中海中医中心等中方机构代表共50多名嘉宾参加。

于敦海在致辞中首先对“中国角”在过去一年取得的成果表示热烈祝贺，向辛勤付出的老师们表示衷心感谢。他表示，“中国角”成立13年来，举办了数不胜数、丰富多彩的活动，为同学们了解中国发展、体验中国文化打开一扇重要窗口，也为两国民心相通架起了一座桥梁。

他表示，在去年中马建交50周年之际，“中国角”师生致信习近平主席，习近平主席热情复信，充分肯定“中国角”对促进两国文化交流的积极贡献，体现了习近平主席对中马关系的高度重视，更成就了两国友谊一段新的佳话。希望大家不负习近平主席的殷切嘱托，继续积极参与中马人文交流，做文明互鉴的促进者和人民友好的传承者。

“中国角”负责老师阿佐帕迪表示，去年习近平主席的复信一直在激励着我和我的学生，我们将以此为动力，更好地将“中国角”办下去，为马中友谊不断深化作出积极贡献。

“中国角”学生代表们在发言中表示，习近平主席的亲切复信让他们倍感鼓舞。中国科技和文化历史悠久而丰富，对人类在相关领域进步作出了重大贡献。过去十年，中国科技水平飞速发展，在许多领域取得了领先地位，成就令人赞叹。在对中国文化的不断学习和研究中，同学们充分领略了其中的博大精深，引发了大家的浓厚兴趣。

马教育部常秘办公室高级主管穆斯卡特表示，不论对圣玛格丽特中学还是马教育界，“中国角”项目都是一个成功的范例。它为当地学生认识中国、了解中国文化的提供了机会。相信会有更多马耳他学生和民众了解 “中国角”。

活动现场，“中国角”学生代表们详细介绍了他们过去一年开展的重要活动，包括对中国茶文化、绢人艺术、皮影戏、古建筑结构、传感器技术发展等领域的深入研究。活动结束后，于大使还为学生代表们颁发奖状，鼓励他们继续积极参与学习中国文化和了解中国科技。

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