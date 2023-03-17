美国几天内相继发生银行关闭事件，引发市场震荡，也成为党争的话题。民主党籍的美国总统拜登13日把责任归咎于投资者和老对头共和党。而共和党籍的前总统特朗普则把这场危机的矛头指向民主党。如今，这场“甩锅大戏”愈演愈烈，多位议员和政客也加入互相指责的队伍之中。有美国媒体直言，“美国最大的问题在于政治，而非银行”。

美国联邦参议员伯尼·桑德斯12日发表声明，指责特朗普政府。他写道：“让我们明确一点。硅谷银行的失败是特朗普签署的荒谬的‘2018年银行放松监管法案’（即《多德-弗兰克法案》）的直接结果。我当时强烈反对该法案。”

民主党籍参议员伊丽莎白·沃伦同样将责任归咎于特朗普政府放松银行监管。她13日在一篇评论文章中写道：“国会、白宫和银行监管机构应该扭转特朗普时代危险的银行放松监管的局面。”

2018年，共和党人推动修改《多德-弗兰克法案》，上调认定银行存在系统性风险的标准，只有资产规模超过2500亿美元的银行才被划为受更严格监管对象，最近遭关闭的硅谷银行和签名银行截至去年年底资产规模分别为2090亿美元和1100亿美元，不在此监管之内。

而共和党人则对民主党的指责做出驳斥。佛罗里达州共和党籍州长德桑蒂斯指责联邦政府监管不力。

佛罗里达州共和党籍州长 德桑蒂斯：我们有一套庞大的联邦官僚体系，但是每当需要他们阻止这类事件发生的时候，他们似乎总是缺位。

美国“今日国家新闻”网站指出，美国国会两党“争分夺秒地”将硅谷银行和签名银行关闭一事演变成了一场相互指责的政治游戏。

美国有线电视新闻网14日发表评论文章，题为《美国最大的问题在于政治 而非银行》。文章一开篇便直言，“硅谷银行的戏剧性崩溃无疑证明了一件事——美国最大的系统性风险不在于其银行系统，而在于其不断极化的政治。”

文章称，“随着下一届总统竞选活动的升温以及两党关系因国会山骚乱事件出现前所未有的破裂，民主党和共和党之间不断扩大的不信任显然是一种国家威胁，有可能阻碍解决严重金融危机以及其他危机的努力”。

文章还指出，“近期，像硅谷银行破产这样，在事件发生几个小时之后就引发激烈且两极分化的相互指责的灾难已经出现不止一次。”俄亥俄州“毒火车”脱轨事件就迅速引发两党之间互泼脏水。

文章表示，“这种政治分裂如今已经成为美国的常态。如果硅谷银行关闭事件的状况进一步恶化或者未来发生任何金融危机，仅仅凭借美国政府的力量将无法抑制危机的蔓延，需要与国会合作。”但“在这一点上，几乎没有明确的迹象显示，华盛顿支离破碎的政治体系能够及时避免这种危险。”

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