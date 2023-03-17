中新网3月16日电 近日，美英澳宣布核潜艇合作方案。澳大利亚前总理保罗·基廷(Paul Keating)15日痛批这一协议是“有史以来最糟糕的交易”，是澳大利亚工党政府做出的“最糟糕的外交决定”。他还指出，所谓的“中国军事威胁论”非常愚蠢，且“不值得回答”。

当地时间13日，美、英、澳三国领导人就所谓“美英澳三边安全伙伴关系”(AUKUS)举行会谈，并公布了向澳大利亚提供核潜艇和常规武器的三阶段计划的细节。

根据会后三方公布的联合声明，美国将向澳大利亚出售3艘美国“弗吉尼亚”级核潜艇，交易大概在2030年代初完成，后续可能再追加出售2艘。三国还计划，以美国和英国的技术为基础，合作研制一种新型核潜艇。澳大利亚军方官员称，整个计划预计将在2055年完成，耗资2450亿美元。

15日，在接受澳全国记者协会活动采访时，澳大利亚前总理基廷指出，澳大利亚放弃法国的潜艇计划转而寻求向美国购买核潜艇，不仅耗资巨大，而且是一个没有经过深思熟虑的仓促决定。

“让我们国家同另一个国家——美国——签署协议，为他们的偏好服务，后面还跟着没头没脑的英国人，这可不是什么好景象。”他说。

基廷认为，“尽管代价巨大，但AUKUS既不能解决本地区大国竞争的挑战，也不能解决澳大利亚人民和澳大利亚大陆的安全问题。”

谈到所谓的“中国军事威胁论”时，基廷表示，中国“不会攻击我们，也从未威胁要攻击我们”。

他假设道，“带着一支庞大的军队舰队占领我们，中国人不可能做出这种事。”

他指出，“美英澳三边安全伙伴关系”完全是美国为了在亚洲维持其战略霸权。“美国在亚洲没有土地，并非是亚洲国家，但它自称并想要成为亚洲主要的战略部分。”

“阿尔巴尼斯的错误在于，帮着美国‘拧紧了为遏制中国而打造的长链中的最后一道锁’。”基廷说。

中国外交部发言人汪文斌3月15日强调，中方敦促美英澳切实履行核不扩散义务，不要损害机构保障监督体系的权威性、有效性。我们也敦促机构秘书处严格根据授权履行职责，不要为三国的核扩散行为背书。

同时，中方呼吁机构所有成员国积极推进政府间进程，就美英澳核潜艇合作涉及的保障监督问题寻求解决办法，捍卫以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系，维护国际和平与安全。

(责编：崔译戈、刘洁妍)