中国日报网3月16日电 进入2023年以来，中国经济的加速恢复受到世界广泛关注。彭博社14日报道称，中国经济的恢复势头正在加强，多项数据也印证这种反弹的可持续性。

彭博社报道截图

彭博社表示，随着中国防疫政策的优化调整，消费者的支出和信心逐步恢复和增强。餐饮堂食和旅游相关数据与一年前相比增幅达到两位数，汽车和住房上的大额支出也在过去一个月内呈现强劲增长势头。

根据彭博社一项调查的平均估值，经济学家预测1-2月份中国零售额将比去年同期增加3.5%，一举扭转去年12月的下降趋势。

此外，工厂的生产输出预计也将得到提振。数据显示，2月份，中国的制造业采购经理指数（PMI）中的一项生产类指数达到超10年来的最高水平，这表明工厂产出的增长势头更为强劲。新订单的稳健增加和新出口订单的改善表明，中国工厂在未来一段时间内将保持平稳运行。

路透社也在15日的报道表示，尽管全球需求及房地产行业持续低迷，但2023年前两个月中国经济活动在消费和基础设施投资的推动下稳步回升，从疫情的影响中恢复。

路透社报道截图

分析师预测，未来几个月，中国经济恢复的势头将进一步改善。根据中国国家统计局15日公布的数据，1-2月份，规模以上工业增加值同比实际增长2.4%，比2022年12月份加快1.1个百分点。

据路透社报道，1-2月份中国的社会消费品零售总额同比增长3.5%，这一结果符合分析师的预期。此外，3月1日公布的2月份PMI也显示出中国经济复苏的强劲迹象。

英国经济研究机构“凯投宏观”（Capital Economics）的高级中国经济学家朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）在一份报告中指出，数据表明了中国经济在逐渐摆脱新冠疫情影响情况下的快速好转。

高盛集团（Goldman Sachs）的分析师也认为，“在持续的消费复苏和宽松的宏观政策的双重推动下，中国经济增长的势头会在未来几个月进一步增强”。

（来源：中国日报网 编译：高琳琳 编辑：妮思娜）

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