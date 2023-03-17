中新网3月17日电 综合外媒报道，当地时间16日早上，美国一列货运火车在华盛顿州斯卡吉特县发生脱轨事故，约5000加仑(约18927升)柴油被泄漏在事发地点阿纳科特斯市的Swinomish保护区。

据报道，华盛顿州生态厅16日早在社交媒体推特上称，一列属于北美货运铁路公司BNSF Railway的火车当天凌晨在该州斯卡吉特县脱轨。导致约5000加仑柴油被泄漏在事发地点Swinomish保护区的护堤上，大部分泄漏在陆地一侧。

图片来源：美国全国广播公司(NBC)报道截图

Swinomish警察局长俄尔·考恩(Earl Cowan)称，这列火车当时正向东行驶，午夜过后不久“在到达横跨Swinomish海峡的大桥之前”脱轨了。“火车头和另外至少一节车厢，都脱离了轨道，”考恩说。

华盛顿州生态厅还表示，目前没有迹象表明泄露柴油对水或野生动物有影响。“剩余燃料已从两个脱轨的发动机中被抽出”，该厅在推文中表示，“有4节车厢在事故中没有倾倒，已被移走。目前工作人员已在受影响水域设置了用浮标组成的围油栏，以用于围堵泄漏的柴油，防止污染发生”。

BNSF公司发言人当天发邮件确认火车脱轨事件，“初步报告表明，火车上有柴油泄漏”，“BNSF已派出工作人员到现场与当地进行合作，事故原因正在调查中”。

华盛顿州生态厅和BNSF都表示，没有人员伤亡报告。

据悉，BNSF公司是北美洲最大的货运铁路公司， 拥有5.15万公里的运营网络， 遍及美国28个州和加拿大2个省，每年运送超过500万个集装箱和拖车。

近日，美国铁路事故频发。2月3日，诺福克南方铁路公司一辆货运列车驶经俄亥俄州东巴勒斯坦镇时发生事故，共50节车厢脱轨或损坏。事故导致大量有毒化学品进入空气、水和土壤，对周边生态环境和居民健康造成危害。3月4日，另一列货运火车在俄亥俄州斯普林菲尔德市附近发生事故，约20节车厢脱轨。

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