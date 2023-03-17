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海尔埃及生态园举行奠基仪式

2023年03月17日08:43 | 来源：新华网
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这是3月15日在埃及斋月十日城拍摄的海尔埃及生态园奠基仪式现场。新华社记者 隋先凯 摄

　　新华社开罗3月15日电（记者姚兵 刘佳琪）由中国企业海尔智家投资的海尔埃及生态园15日在埃及斋月十日城举行奠基仪式。

　　海尔埃及生态园由中国建筑集团有限公司承建，总投资额达1.6亿美元，占地20万平方米。生态园建成后，预计将提供2000多个就业岗位。

      　　

这是3月15日在埃及斋月十日城拍摄的海尔埃及生态园区。新华社记者 隋先凯 摄

　　埃及投资与自由区管理总局首席执行官胡萨姆·海巴在奠基仪式上致辞说，埃及政府十分重视和支持两国经济与投资合作，希望吸引更多中国投资，特别是在技术和工程产业、家用电器等领域，这有助于创造更多就业机会，为埃及经济提供附加值。

　　中国驻埃及大使馆经商处公使衔参赞周振成说，海尔埃及生态园项目的落地将吸引更多企业来埃投资设厂，带动当地家电制造上下游产业升级，为当地创造就业岗位、培养优秀人才，并为埃及创造外汇收入。

3月15日，海尔智家董事长兼总裁李华刚在埃及斋月十日城举行的海尔埃及生态园奠基仪式上致辞。新华社记者 隋先凯 摄

　　海尔智家董事长兼总裁李华刚表示，海尔埃及生态园不仅将满足埃及本土市场的需求，还将覆盖中东、北非、东南非市场，在发展智慧家庭解决方案的同时致力于发展智能制造工业。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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