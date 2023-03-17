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日韩宣布关系“恢复正常” 民众批评漠视历史伤痕

2023年03月17日08:29 | 来源：新华网
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3月16日，抗议者在日本东京首相官邸前抗议日韩首脑会谈。新华社记者 李光正 摄

新华社东京3月16日电（记者郭丹 姜俏梅）日本首相岸田文雄16日在东京与韩国总统尹锡悦举行会谈。双方决定让因强征劳工问题等历史问题受损的两国关系“恢复正常”。这次首脑会谈在日韩两国均遭民意反弹，当天不少民众在日本首相官邸前抗议两国无视历史受害者。

这是韩国总统时隔近4年首次访问日本。16日傍晚，岸田文雄与尹锡悦在首相官邸举行会谈并共同会见记者。岸田文雄和尹锡悦在会谈中就重启双边首脑会晤以及安全、经济对话等达成一致。

本月6日，尹锡悦发表有关二战期间日本强征劳工受害者赔偿问题的解决方案，韩国政府决定由韩国行政安全部下属财团筹措资金，替被告日本企业代付赔偿金。这为本次首脑会谈铺平了道路。

当天，日本不少民众在首相官邸外抗议日韩政府漠视受害者当事人，呼吁日本企业和政府向强征劳工谢罪并赔偿，同时强烈反对美日韩强化军事同盟。

日本1910年至1945年殖民统治朝鲜半岛期间强征了大批劳工到日本做苦力。长期以来，日本政府以1965年签订的《韩日请求权协定》为由，拒绝对“强征劳工”进行赔偿。2018年，韩国大法院裁定强征劳工受害者有权向相关日本企业提出索赔。日方由此对韩方实施半导体材料管制等报复措施，韩国随后宣布冻结《日韩军事情报保护协定》。

(责编：崔越、刘洁妍)

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