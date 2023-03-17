本报记者 管克江 张志文

第二届世界警务峰会日前在迪拜世界贸易中心举行，来自全球100多个国家和地区的政府部门和行业代表出席。与会代表围绕预防与打击有组织犯罪、警务通信技术、无人机应用等多个议题进行广泛交流。加强国际警务合作，携手打击跨国犯罪，共同应对安全挑战成为各方共识。

本届峰会由阿联酋迪拜警察总局主办，主题为“迈向警务未来”。迪拜王储兼迪拜行政委员会主席哈姆丹在峰会上表示，国际合作在加强执法、打击犯罪和促进警务交流方面发挥着重要作用。迪拜警察总局负责人阿卜杜拉·迈利表示，安全对经济、社会和政治的稳定与发展至关重要，迪拜将加强与国际社会合作，共同打击犯罪，提升安全水平。

应对非传统安全挑战成为本届峰会重点讨论的议题。当前，非传统安全挑战形势严峻复杂，威胁持续蔓延。峰会期间，联合国毒品和犯罪问题办公室与阿联酋内政部共同发布了“国际气候执法倡议”，旨在加强对影响环境和气候变化的犯罪问题研究，并协调推动全球警务部门合力应对气候变化问题。联合国毒品和犯罪问题办公室海湾地区负责人哈特姆·阿里认为，该倡议有助于加强全球执法力量预防和应对环境危机与气候变化的能力。阿联酋内政部国际事务局局长达纳·胡迈德表示，相关方将根据这项倡议成立工作组，协调国际执法力量打击相关犯罪。

本届峰会集中展示了全球警务技术领域的最新成果，众多安全机构和企业研发的警用设备和技术亮相，涵盖预防和侦查犯罪、反恐、法医学、网络安全等领域。在一家英国企业的展台，数字取证解决方案受到关注。通过该方案，可以用较快速度从电脑和移动设备中无缝收集证据，并运用相关软件进行分析，取证效率明显提升。迪拜警察总局展示的无人巡逻车安装了360度摄像头，应用人脸识别技术，还能释放无人机协助搜集信息。在一家中国科技公司展台前，机器狗灵活地在会场公共区域移动，能在复杂环境下高效完成侦查、排爆、搜救等危险任务，吸引了众多参观者的目光。

作为全球覆盖范围最大、成员数量最多、代表性最广的国际执法合作组织，国际刑警组织今年迎来成立100周年。峰会上，与会各方积极评价国际刑警组织为打击跨国有组织犯罪发挥的重要作用，呼吁加强执法合作，共同建设一个更加安全的世界。据介绍，去年，国际刑警组织协调各国开展9000次逮捕行动和420场培训活动。国际刑警组织秘书长于尔根·斯托克表示，面对不断加剧的国际安全形势，各方需要携手探讨全球性的解决方案，加强不同地区、部门和成员之间的安全合作，持续巩固多边警务合作力量，共同维护全球安全。

（本报迪拜3月16日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月17日 16 版）

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