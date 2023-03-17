本报记者 管克江 黄培昭 任皓宇

在中方支持下，沙特与伊朗两国代表团日前在北京举行对话并取得重大成果。北京对话掀开了沙伊关系新的一页，为实现中东和平稳定开拓了道路，也为通过对话协商化解国家间矛盾分歧树立了典范。中东地区各界普遍对沙伊同意恢复外交关系表示欢迎，高度评价中方发挥的积极作用，认为这对促进中东地区安全与稳定具有重要意义。

伊斯兰合作组织秘书长塔哈表示，希望这一协议有助于加强该地区和平、安全与稳定，并为伊斯兰合作组织成员国之间的合作提供新动力。他赞扬中国、伊拉克和阿曼积极促成沙伊对话，并使对话最终取得成功。

海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长布达维表示，欢迎有助于加强该地区安全与和平、支持地区稳定与人民繁荣的所有努力。

阿联酋政府发表声明欢迎沙伊复交，并高度赞扬中国发挥的重要作用。阿联酋总统外交顾问安瓦尔·加尔贾什表示：“阿联酋相信地区国家间开展积极沟通和对话的重要性，这有助于巩固睦邻友好理念，为各方建设一个更稳定的未来奠定共识。”

卡塔尔通讯社报道，卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德同伊朗外长阿卜杜拉希扬和沙特外交大臣费萨尔通电话，欢迎沙伊复交，表示这一举措促进了地区安全和稳定，响应了两国人民的呼声，符合整个地区的利益。

伊拉克政府发表声明，称沙伊复交为两国关系“翻开了新的一页”。阿曼外交大臣巴德尔对中方承办沙伊对话并推动沙伊就复交达成协议表示高度赞赏，认为这是促进地区和平稳定的重要一步。

沙特主流英文报纸《阿拉伯新闻》总编辑费萨尔·阿巴斯发表署名评论指出，沙伊复交是非常重要的地区政治事件，符合沙伊两国的共同利益。如果沙伊都蓬勃发展，实现和平与繁荣，这不仅对沙特阿拉伯，对整个地区乃至世界都是好事。费萨尔强调，中国能够成功斡旋沙伊复交，得益于中国同两国都有着良好关系，而且中国从来没有搞地区扩张和殖民主义的历史。他指出，虽然缓和沙伊紧张关系还需要各方的继续努力，但这将是结束多年地区冲突的开始。

沙特科研与知识交流中心中国问题专家穆罕默德·萨迪克在接受本报记者采访时表示，沙伊复交将有机会促进地区和平，推动经济社会发展进程。中国坚定不移在和平共处五项原则基础上发展同世界各国的友好合作，中国主张与中国倡议为促进中东地区和平提供智慧，为促成沙伊同意复交发挥了实质性作用。这也体现了中国作为一个负责任大国为推动世界和平作出的重要贡献。

伊朗《德黑兰时报》报道指出，伊朗和沙特达成协议有助于促进中东地区的稳定、安全和局势缓和，不仅伊沙双方，整个中东地区都将从中受益。

伊朗伊斯兰共和国通讯社称，中国在支持国家间关系发展方面发挥了建设性作用。中国尊重地区国家的立场，反对中东地区的地缘政治竞争。中国在中东地区赢得了更多信誉。

突尼斯《日出报》报道说，沙特和伊朗都是中东地区举足轻重的国家，在伊斯兰世界有着重要影响力，两国同意恢复外交关系，在中东地区和伊斯兰世界产生积极影响，有利于缓和地区紧张局势。

埃及《共和国报》报道说，在中国的成功努力下，沙伊两国外交关系“翻开了新篇章”。

埃及希克迈特文化集团总裁赛义德表示，沙伊双方同意恢复外交关系是中方提出的全球安全倡议的一次成功实践，有利于维护中东安全、稳定和世界和平。中国积极倡导构建人类命运共同体，提出全球发展倡议、全球安全倡议等，为中东地区恢复和平稳定、发展经济带来了希望，注入了动力。中方的重信守诺和秉持的公正立场赢得了阿拉伯国家广泛赞誉。“期待中国智慧、中国方案为地区稳定和发展贡献更多力量，推动各方共同建设一个和平发展、合作共赢的世界。”

（本报迪拜、开罗3月16日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月17日 16 版）

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