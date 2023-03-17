新华社北京3月16日电 3月16日，国务委员兼外长秦刚同乌克兰外长库列巴通电话。

秦刚表示，建交31年来，中乌关系保持发展势头。乌方表示致力于在相互尊重基础上同中方建立真诚的关系，中方予以赞赏，愿同乌方一道，着眼长远，共同推动两国关系持续稳定发展。中乌务实合作基础良好、潜力巨大，实现中国式现代化进程将为中乌互利合作提供更广阔机遇。

库列巴表示，中国不仅是乌克兰的重要合作伙伴，更是国际事务中不可或缺的关键大国。祝贺中国近期成功促成沙特阿拉伯与伊朗和解。乌方从长远角度看待两国关系，将继续恪守一个中国原则，尊重中国领土完整，期待同中方增进互信，深化各领域合作。

库列巴介绍了乌克兰危机最新情况及和谈前景，感谢中方向乌提供人道主义援助，表示中方发布的关于政治解决乌克兰危机的立场文件体现了推动停火止战的诚意，希望同中方保持沟通。

秦刚重点阐述了习近平主席提出的“四个应该”，强调中方在乌克兰问题上一贯秉持客观公正立场，致力于劝和促谈，呼吁国际社会为和谈创造条件。中方对危机延宕升级并可能失控感到忧虑，希望各方保持冷静理性克制，尽快恢复和谈，推动重返政治解决轨道。希望乌俄为对话谈判保留希望，无论有多大的困难和挑战，都不要关死政治解决的大门。中方将继续为停火止战、缓解危机、恢复和平发挥建设性作用。

《 人民日报 》（ 2023年03月17日 03 版）

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