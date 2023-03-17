习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会上发表主旨讲话，深刻回答现代化之问，为政党探索现代化道路、推进现代化建设指明了方向

3月15日，来自150多个国家的500多个政党和政治组织的领导人出席中国共产党与世界政党高层对话会，共同探讨“现代化道路：政党的责任”这一重要命题。中共中央总书记、国家主席习近平出席会议并发表主旨讲话，就“我们究竟需要什么样的现代化”“怎样才能实现现代化”等一系列发人深省的现代化之问给出中国答案，郑重宣示中国共产党将始终把自身命运同各国人民的命运紧紧联系在一起，努力以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇，为人类对现代化道路的探索提供新助力，为人类社会现代化理论和实践创新作出新贡献。

当今世界，多重挑战和危机交织叠加，世界经济复苏艰难，发展鸿沟不断拉大，生态环境持续恶化，冷战思维阴魂不散，人类社会现代化进程又一次来到历史的十字路口。面对复杂严峻的形势，中国共产党积极倡导世界政党聚焦现代化，为各方探讨现代化道路搭建平台，充分表明中国共产党坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，始终致力于在推进中国式现代化的同时，为推动世界现代化进程贡献力量。巴布亚新几内亚潘古党领袖、政府总理马拉佩表示，中国式现代化为人类提供了实现更美好生活的新选择，我们应共同努力探索符合国情的现代化道路。

人类社会发展进程曲折起伏，各国探索现代化道路的历程充满艰辛。我们究竟需要什么样的现代化，怎样才能实现现代化，是需要随着时代演进而不断加以审视的开放命题。着眼于在重要历史关口推动人类社会现代化进程，习近平总书记深刻回答现代化之问，倡导各国政党要坚守人民至上理念，突出现代化方向的人民性；要秉持独立自主原则，探索现代化道路的多样性；要树立守正创新意识，保持现代化进程的持续性；要弘扬立己达人精神，增强现代化成果的普惠性；要保持奋发有为姿态，确保现代化领导的坚定性。这些主张阐释了政党作为引领和推动现代化进程的重要力量所担负的责任，为肩负实现现代化使命的政党探索现代化道路、推进现代化建设指明了方向。

人民是历史的创造者，是推进现代化最坚实的根基、最深厚的力量。现代化的最终目标是实现人自由而全面的发展。现代化道路最终能否走得通、行得稳，关键要看是否坚持以人民为中心。现代化不是少数国家的“专利品”，也不是非此即彼的“单选题”，不能搞简单的千篇一律、“复制粘贴”。一个国家走向现代化，既要遵循现代化一般规律，更要立足本国国情，具有本国特色。追求现代化应该秉持团结合作、共同发展的理念，走共建共享共赢之路，不应通过打压遏制别国现代化来维护自身发展“特权”。政党要敢于担当、勇于作为，冲破思想观念束缚，破除体制机制弊端，探索优化方法路径，不断实现理论和实践上的创新突破，为现代化进程注入源源不断的强大活力；要把自身建设和国家现代化建设紧密结合起来，为不断推进现代化进程引领方向、凝聚力量。

实现现代化是近代以来中国人民矢志奋斗的梦想。中国共产党100多年团结带领中国人民追求民族复兴的历史，也是一部不断探索现代化道路的历史。经过数代人不懈努力，我们走出了中国式现代化道路。中国式现代化既基于自身国情、又借鉴各国经验，既传承历史文化、又融合现代文明，既造福中国人民、又促进世界共同发展，是我们强国建设、民族复兴的康庄大道，也是中国谋求人类进步、世界大同的必由之路。中国式现代化道路越走越宽广，必将更好发展自身、造福世界。

实现现代化是诸多国家人民的共同追求。中国共产党愿继续同各国政党和政治组织一道，开展治党治国经验交流，携手同行现代化之路，在推动构建人类命运共同体的大道上阔步前进。

《 人民日报 》（ 2023年03月17日 03 版）

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